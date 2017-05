Xeraco rehabilita la seua Ermita amb l’ajuda de la Diputació

Maria Josep Amigó: «Ens satisfà poder col·laborar i unir esforços amb l’administració local per posar en valor el seu patrimoni arquitectònic i natural»

La vicepresidenta ha visitat aquesta localitat de la Safor per conèixer les actuacions executades amb els recursos de la Corporació provincial

L’Ermita del Santíssim Crist de l’Agonia és un edifici declarat Bé d’Interés Cultural (BIC), ubicada al casc urbà de la localitat i que va estar construïda l’any 1833 a instàncies d’un veí de Xeraco, Francesc Gómez. Presenta l’aspecte característic d’aquestes clàssiques edificacions huitcentistes, amb el seu interior reduït, de planta rectangular i una sola nau. La infraestructura ha estat durant un temps tancada al públic, com a conseqüència del deteriorament de les seues instal·lacions, importants esquerdes que varen posar en perill la integritat de l’ermita. Des del Consistori han decidit fer ús de l’ajuda de 30.000 euros de la Diputació per tal d’escometre diferents actuacions de conservació i rehabilitació de la coberta i la façana amb el propòsit de tornar a guanyar aquest edifici de gran valor patrimonial per a la ciutadania.

La vicepresidenta, Maria Josep Amigó, s’ha mostrat «molt satisfeta per poder col·laborar i unir esforços amb l’administració local per a que facen realitat aquells projectes que consideren prioritaris i necessaris per al seu municipi. En aquest cas, posar en valor el seu patrimoni arquitectònic». Així mateix, ha mostrat el recolzament de la corporació provincial per tal de dinamitzar i donar a conèixer també el patrimoni natural de Xeraco, on ha posat com a exemple el projecte d’habilitar una via verda entre aquesta localitat i Xeresa «per a que tots els visitants puguen descobrir els atractius naturals que atresoren dels municipis de la Safor».

La vicepresidenta també ha aprofitat la seua visita a Xeraco per a reivindicar «l’autonomia financera dels Ajuntaments». En aquest sentit ha destacat els recursos que rebran els consistoris a través del Fons de Cooperació Municipal, «com un mecanisme útil en matèria d’inversions i despesa corrent», ha defensat.

Per la seua part, l’alcalde de Xeraco, Francesc Serralta,ha agraït la visita de Maria Josep Amigó al municipi, com també el volum de recursos que dispensa la corporació provincial a la localitat. «És una satisfacció comprovar com les institucions estem treballant en sintonia per a reivindicar que els recursos públics siguen destinats a recuperar el nostre patrimoni i millorar la qualitat de vida de les nostres persones», ha indicat Serralta. En aquest sentit, l’alcalde s’ha congratulat de que Xeraco «puga tornar a gaudir de l’Ermita, un edifici emblemàtic amb el seu màxim esplendor», a mes d’avançar que tornarà a estar oberta al públic a principis del proper mes de juny.

Serralta també ha detallat que entre els projectes pendents «es troba l’asfaltat d’alguns camins dels municipi», a través del programa d’ajudes per a Camins i Vials que contempla la Diputació de València. I s’ha referit a altres inversions, s’ha executades, «orientades a la sostenibilitat de les administracions, l’adquisició de vehicles elèctrics i la cura del nostre patrimoni arquitectònic i ambiental», ha conclòs.