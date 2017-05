La Junta Directiva dels Jubilats d’Almussafes renova els seus membres

La presidència l’assumix José Matías Doria i la vicepresidència, Araceli Ortiz

Almussafes, a 22 de maig de 2017. L’Associació de Jubilats i Pensionistes d’Almussafes ha presentat els nous membres de la seua Junta Directiva, després de les votacions celebrades el passat dia 30 de març. Francisco Ruiz, que durant sis anys ha exercit la presidència de l’entitat, li ha passat el testimoni a José Matías Doria, i la vicepresidència, que anteriorment gestionava Carmen Albuixech, recau ara en la figura d’Araceli Ortiz. Ambdós representants accedixen per primera vegada a la Junta Directiva de l’associació.

El passat dia 30 de març, la Llar del Jubilat d’Almussafes va acollir l’Assemblea General Ordinària per a la celebració de la votació pública de renovació parcial de la Junta Directiva de l’Associació de Jubilats i Pensionistes, entitat que en l’actualitat compta amb més d’un miler d’associats.

Un total de 186 socis van depositar la papereta per a la distribució dels nous càrrecs i elecció del nou president de l’entitat, després de la marxa de Francisco Ruiz, al capdavant de l’associació durant els últims sis anys, i de la vicepresidenta, Carmen Albuixech.

El resultat de la votació per a la renovació parcial de la Junta Directiva de l’Associació de Jubilats i Pensionistes en dos membres, va concloure amb un total de 123 vots per a José Dòria Mengual, i de 69 per a Araceli Ortiz. La resta dels integrants de junta: Pascual Ferrer, tresorer; Cosuelo Linares, secretària; Ramón Alós, vicesecretari; Adela Rosaleny, comptadora; i Salvador Mora, delegat Social, treballaran conjuntament amb els dos càrrecs recentment triats, en l’organització i desenrotllament de l’oferta d’activitats anual.