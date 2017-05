Almussafes obri al públic dues noves zones d’esplai per a gossos

Amb aquests dos nous espais, situats al costat del cementeri municipal i en l’Hort de Blat, el municipi suma un total de 6 àrees per al gaudi dels cans

Les regidories d’Urbanisme i Medi ambient continuen oferint solucions per a evitar que les mascotes defequen en les vies públiques

Almussafes, a 22 de maig de 2017. Ja estan disponibles les dues noves zones d’oci i esplai per a animals d’Almussafes, situades al costat del cementeri municipal i en l’Hort de Blat. Amb l’obertura d’aquests dos espais, l’Ajuntament de la localitat cobreix ja tots els sectors del municipi i brinda als veïns un total de 20.000 metres quadrats per al gaudi de les seues mascotes. Amb aquesta mesura, el consistori cerca millorar la neteja de les vies públiques, un repte que forma part de la nova campanya de conscienciació impulsada per la regidoria de Medi ambient i que porta per títol “Almussafes net”.

Els veïns d’Almussafes ja disposen en el terme municipal de la localitat amb dos nous espais per al gaudi i esplai dels seus gossos. L’Ajuntament acaba d’obrir al públic dues noves àrees d’aquestes característiques amb l’objectiu de seguir lluitant contra la problemàtica ocasionada pels excrements dels animals en les vies públiques. Fruit d’aquesta aposta per la neteja, Almussafes ja disposa de 6 instal•lacions d’aquest tipus i es converteix així en la població de la comarca de la Ribera amb més ‘pipicans’ per habitant.

Els llocs triats per a la instal•lació d’aquestes àrees, que compten amb un espai barrat, papereres, bancs per a asseure’s i diversos utensilis de neteja perquè els usuaris mantinguen en bones condicions higièniques aquests parcs, han sigut el cementeri municipal i la parcel•la coneguda popularment com Hort de Blat, situada en la ronda Historiador Lluís Duart Alabarta. Amb l’habilitació d’aquests dos nous espais, de 400 i 900 metres quadrats d’extensió, respectivament, el consistori cobreix ja tots els sectors del municipi. Aprofitant aquesta ampliació d’espais, s’ha procedit a una reorganització de ‘pipicans’ del municipi, atès que el situat en el parc de les Eres, el primer que va obrir les seues portes, desapareix per a convertir-se en una zona verda per al gaudi de les famílies i amb accés prohibit per a les mascotes.

“Seguim donant passos per a oferir solucions als problemes d’higiene i neteja que suposen els excrements dels animals en els nostres carrers. Ara tots els ciutadans tenen prop d’ells un espai al que acudir perquè les seues mascotes puguen realitzar les seues necessitats i gaudir de manera segura”, assenyala el regidor d’Urbanisme, Andrés López.

En cadascuna d’aquestes àrees es col•locarà un cartell informatiu amb les normes d’ús de les instal•lacions. En ell s’explica que són els usuaris els que han de responsabilitzar-se de l’obertura i tancament de les portes d’accés, així com del comportament de les mascotes i de la recollida dels excrements i el seu dipòsit en les papereres adaptades. A més, es recorda que els gossos de races catalogades com potencialment perilloses han d’estar proveïts de morrió i que en horari nocturn els propietaris tractaran d’evitar que el seu ca lladre i genere molèsties al veïnat. Aquestes indicacions formen part també de la nova campanya empresa per la Regidoria de Medi ambient que, sota el títol “Almussafes net”, cerca conscienciar als almussafenys de la necessitat de mantenir net el municipi”, declara l’edil delegada d’aquesta àrea, Teresa Iborra.