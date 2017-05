L’Ajuntament d’Almussafes conclou la instal•lació d’una solera en el parc rural

El Club de Caçadors “El Perdigó” ja disposa d’un espai perquè els espectadors gaudisquen de manera còmoda de les seues activitats

La intervenció inclou la col•locació d’una coberta de metall per a dotar d’ombra la zona sobre la qual s’ha actuat

Almussafes, a 22 de maig de 2017. El Parc Rural d’Almussafes ja disposa d’una solera amb la seua corresponent coberta perquè els integrants del Club de Caçadors “El Perdigó” i els espectadors que acudeixen a presenciar les competicions que organitzen puguen gaudir d’una forma còmoda d’aquesta disciplina esportiva. L’Ajuntament de la localitat, que ha finançat íntegrament el cost dels treballs, ha invertit 50.551,58 euros en aquesta intervenció.

El Parc Rural d’Almussafes continua adaptant les seues instal•lacions a les necessitats dels clubs i veïns usuaris del mateix. L’última intervenció desenvolupada pel consistori municipal en el citat emplaçament ha sigut la col•locació d’una solera de 18×25 metres per a millorar la comoditat dels membres del Club de Caçadors “El Perdigó” i dels aficionats a aquest esport. La setmana passada van concloure els treballs, que s’han desenvolupat durant les últimes quatre setmanes.

“Aquesta actuació, la inversió total de la qual ascendeix a 50.551,58 euros i que s’ha finançat amb fons propis de l’Ajuntament, permetrà millorar les condicions en les quals duen a terme les seues activitats i facilitar l’estada d’aquells que vulguen acompanyar-los durant les seues competicions”, assenyala el regidor d’Urbanisme d’Almussafes, Andrés López.

En concret, la primera part de l’obra, adjudicada a l’empresa Juan Martí Oliver, S.L. i amb un pressupost de 45.230 euros IVA inclòs, ha consistit en la construcció d’una solera de 15 centímetres d’espessor per a consolidar el sòl, incloent els treballs necessaris per a l’allotjament de la comesa d’aigua i de llum, el pavimentat del mateix, així com la realització d’un encofrat per a un arbre ja existent i la col•locació de 15 plaques d’ancoratge.

Per a completar la intervenció, s’ha instal•lat una coberta de 13×6 metres de superfície formada per 15 pilars metàl•lics i coberta de xapa grecada lacada en verd que ha instal•lat l’empresa Santos i Tamain, S.L. amb un pressupost total de 5.321,58 €.