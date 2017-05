La II Assemblea Ciutadana d’Almussafes reunix a més d’un centenar de veïns

Els assistents van compartir inquietuds durant la trobada, que va tindre lloc el dissabte a les 11.30 hores en el parc Central sota el lema “Fem Almussafes Junts”

El procés de reforma de la Casa Ayora i la plaça Major de la localitat van protagonitzar el debat, que es va desenrotllar en un ambient distés i de diàleg

Almussafes, a 22 de maig del 2017. Dissabte passat 20 de maig a partir de les 11.30 hores, el parc Central d’Almussafes va acollir la II Assemblea Ciutadana impulsada pel consistori municipal per a abordar diferents qüestions que interessen i preocupen als veïns. La reunió, dirigida per l’edil de Participació Ciutadana, Andrés López, va tindre una bona acollida per part dels almussafenys i es va clausurar amb èxit passades les 13 hores. Dels més d’un centenar d’assistents, entorn d’una vintena van participar de forma activa en el debat, amb diferents propostes i suggeriments principalment relacionats amb els dos assumptes estrela plantejats: el procés de reforma de l’emblemàtica Casa Ayora i la reurbanització de la plaça Major, dels quals es va a obrir esta mateixa setmana un procés de participació ciutadana.

Després de l’èxit collit amb la primera edició d’esta iniciativa promoguda per la Regidoria de Participació Ciutadana, que es va celebrar el 17 de setembre de l’any passat en el parc del Sagrari, l’equip de govern va convocar als almussafenys a un segona trobada de semblants característiques en què es van abordar assumptes d’especial rellevància per a la població en general i s’arreplegaren les opinions, dubtes i suggeriments dels assistents.

Sota el lema “Fem Almussafes Junts”, més d’un centenar de persones es van reunir el dissabte en el parc Central per a tractar amb especial interés, entre altres qüestions que afecten la vida diària del municipi, el procés de reforma de la Casa Ayora i els possibles usos que se li van a donar a l’immoble i les possibles vies de reurbanització de la plaça Major de la localitat. En l’assemblea, dirigida pel regidor de Participació Ciutadana, Andrés López, també van intervindre l’alcalde, Toni González, i la regidora Teresa Iborra per a donar resposta a algunes preguntes realitzades pels participants sobre les seues delegacions.

D’altra banda, els tres membres de l’equip director del Procés de Participació Pública sobre la Urbanització de la Plaça Major i la Casa Ayora i representants de la Universitat Politècnica de València, Carlos Esteve, Carme Villar i Pepe Lerma, van explicar com s’està desenrotllant la fase analítica de les necessitats urbanístiques d’estes dos zones del nucli urbà d’Almussafes i van donar a conéixer els avanços que ha experimentat el projecte al llarg dels últims mesos.

La reforma de la històrica Casa Ayora i la reurbanització de la plaça Major van protagonitzar l’assemblea com a assumptes centrals del matí. Per mitjà d’un diàleg fluid i en un ambient distés i cordial, els veïns van mostrar els seus punts de vista sobre estes i altres matèries. Algunes de les idees suggerides van traslladar la necessitat que la plaça dispose de serveis que possibiliten la seua transformació en un centre neuràlgic per a la vila, com succeïa en el passat, o que es traga a la llum el subsòl de la zona, ja que poden trobar-se restes arqueològiques significatives, com és el cas de coves.

Quant a la reobertura de la Casa Ayora, els almussafenys van proposar diferents finalitats, com la de convertir l’edifici en un museu etnogràfic que exhibisca les arrels i el llegat agrícola de la població o traslladar fins al lloc la Llar del Jubilat.

De la mateixa manera, els assistents van compartir opinions sobre altres matèries que afecten la vida diària dels veïns, com el transport a l’Hospital de la Ribera, el servei d’arreplega i el banc d’ADN dels cans i les principals novetats de les pròximes festes de juliol.

L’experiència, que també va comptar amb un intèrpret en llengua de signes, va concloure amb èxit en el parc Central d’Almussafes, el principal jardí de la localitat, i continuarà present en el programa d’activitats anuals de l’equip de govern. “Estes sessions promouen la participació lliure i desinteressada de tots els almussafenys perquè podem aconseguir el poble que tots volem gaudir de forma unida i conjunta”, assenyala el primer edil. “Escoltar els veïns i incorporar les seues peticions i propostes a la nostra gestió municipal continuarà sent una prioritat que ens ajudarà a avançar i construir una societat millor”.