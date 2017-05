L’Ajuntament d’Almussafes inicia el procés de participació ciutadana de la plaça Major i la Casa Ayora

La regidoria de Participació Ciutadana convida els veïns a dialogar en tres tallers per a transformar estos espais de manera consensuada

La primera sessió se celebrarà el dijous a les 19 hores en la Llar del Jubilat

L’objectiu del consistori municipal és aconseguir que la reforma dels dos elements urbanístics es realitze per mitjà del treball conjunt

Almussafes, a 23 de maig del 2017. L’Ajuntament d’Almussafes ha posat a disposició de la ciutadania un interessant i complet procés de participació pensat per a decidir, a partir del treball d’un grup d’experts i les propostes dels almussafenys, les possibilitats i necessitats de dos grans projectes urbanístics: la recuperació de l’ús de l’edifici públic de la Casa Ayora i la reurbanització de la plaça Major, emplaçament que es pretén revitalitzar per mitjà d’una intervenció integral per a recuperar la seua activitat perduda com a centre històric de la població. Des de la regidoria de Participació Ciutadana es convida als veïns a assistir al primer taller, una jornada inicial de reflexió, que acollirà la Llar del Jubilat dijous que ve dia 25 a les 19 hores de la vesprada.

Sota el lema “Fem el poble que volem”, el consistori municipal ha posat en marxa una atractiva iniciativa per a transformar dos elements urbanístics claus en la localitat per mitjà de l’anàlisi efectuada per un comité d’experts i la valoració de les propostes plantejades pels veïns. Dissabte passat, 20 de maig, la II Assemblea Ciutadana impulsada per l’executiu local per a tractar les qüestions que preocupen als almussafenys va servir com a xicoteta introducció d’este procés de partipació global que començarà de forma oficial el dijous per la vesprada amb una primera sessió que oferirà una visió completa i detallada de la plaça Major i la Casa Ayora.

Dirigida per l’edil Andrés López, la regidoria de Participació Ciutadana obri esta primera fase per a conéixer les inquietuds i les experiències dels assistents i fixar així el punt de partida del projecte, que culminarà a finals de juny en la pròpia plaça Major d’Almussafes. El primer taller està plantejat com un acostament a la problemàtica actual i les oportunitats de futur dels dos espais i, a partir del mateix, s’iniciarà un temps de diàleg obert i en comú. La reunió comptarà amb la intervenció de Carlos Esteve, Carme Villar i Pepe Lerma, membres de la Universitat Politècnica de València i representants de l’equip director del Procés de Participació Pública sobre la Urbanització de la Plaça Major i la Casa Ayora, que detallaran l’anàlisi prèvia que han dut a terme durant els últims mesos sobre les dos zones en què actuaran.

Pròximes jornades

El pla de transformació d’estos dos símbols urbanístics continuarà amb un segon i un tercer taller. La següent sessió està prevista per al 15 de juny en la Llar del Jubilat i, durant la mateixa, s’obrirà un període de debat sobre les diferents propostes llançades per la ciutadania. També es crearan grups de treball liderats per especialistes en la matèria per a aprofundir en el disseny de solucions reals per a les àrees afectades. Estes mesures es valoraran entre tots els participants amb la posada en comú dels resultats de les taules de treball.

A més, la plaça Major del municipi serà la seu de la tercera i última jornada de participació ciutadana, la més important del procés. El pròxim 30 de juny es traslladaran fins al lloc els plantejaments debatuts i consensuats en les dos primeres reunions i l’esdeveniment estarà obert a tots els públics per a congregar al màxim nombre de veïns. Este últim taller està plantejat com una activitat lúdica a l’aire lliure i l’espai real es transformarà amb elements efímers que, una vegada incorporats, oferiran una resposta aproximada als acords previs i la materialització del projecte.

Finalment, durant les festes de juliol també s’instal•laran taules informatives en el mercat municipal i en el parc Central, coincidint amb la celebració dels principals actes festius, per a fomentar així la màxima col•laboració entre tots els actors socials.