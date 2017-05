Les dones de Cullera es retraten contra la guerra

Una exposició fotogràfica en els Jardins del Mercat crida l’atenció sobre l’escalada bèl• lica a tot el món i reclama la pau

CULLERA. 24-05-17. La regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Cullera ha volgut cridar l’atenció sobre l’escalada bèl•lica en el món. Per eixe motiu ha implicat diferents col•lectius de dones del municipi en un projecte artístic que commemora el Dia Internacional de les Dones per la Pau i el Desarmament, que té lloc hui.

Per a açò ha tret l’art i la reivindicació al carrer. Un total de 13 fotografies s’exposen des d’este dimecres fins al pròxim dia 31 en els Jardins del Mercat. Totes les regidores de la Corporació municipal, representants de les dos societats musicals, del col•lectiu educatiu, les mestresses de casa i ciutadanes anònimes han volgut «retratar-se » contra les guerres que assoten el món.

També apareix simbòlicament una refugiada siriana que residix actualment a Cullera. Esposa d’un exalte càrrec de Síria, va fugir de la guerra i ara es dedica a cuidar persones ancianes.

Les fotografies mostren a les fèmines portant imatges que reflectixen les barbàries bèl•liques que seguen vides i causen drames en quasi mig centenar de països de tot el planeta. Cadascuna va acompanyada d’un lema pacifista.

«La intenció és impactar en els vianants. Que es paren, identifiquen a les persones fotografiades i reflexionen sobre els missatges», explica la regidora d’Igualtat, Francesca Ortiz.

L’autor de les instantànies és el fotògraf i realitzador audiovisual cullerenc, Jordi Piris. «Es tracta d’un projecte d’art en el carrer netament cullerenc que pretén reivindicar la força de les dones per aconseguir grans objectius que ajuden a fer del món un lloc millor», detalla Ortiz.

La mostra s’ha penjat sense previ avís per a causar un major impacte. Eren no pocs els ciutadans que este matí es detenien per a observar els panells i està prevista la visita de centres educatius.

El Dia Internacional de les Dones per la Pau i el Desarmament es va instaurar el 24 de maig de 1982 per grups pacifistes de dones europees, per a recordar les campanyes realitzades per les britàniques que es van oposar a l’OTAN i a la instal•lació de les seues bases militars. Hui, les dones seguixen actives