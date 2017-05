S’obri el termini d’inscripció per a l’Escola d’Estiu Municipal de Sueca

El termini per inscriure’s serà del 30 de maig al 6 de juny

Sueca, 24/05/2017.Un any més l’Ajuntament de Sueca torna a posar en marxa el servei de l’Escola d’Estiu Municipal que tindrà lloc al CEIP Cervantes i CEIP Carrasquer del 3 al 31 de juliol. Les inscripcions es podran fer des del 30 de maig fins al 6 de juny de forma presencial en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament.

El consistori tornarà a oferir un any més este servei als xiquets empadronats i escolaritzats en el munici`pi, i a aquells amb pares o tutors amb domicili laboral a Sueca, i com en l’edició anterior podran participar els menors que cursen des de primer d’Infantil (nascuts al 2013) fins a sisé d’Educació Primària. L’horari serà de 09:00 hores fins les 13:30 hores.

El consistori programa de nou l’Escola d’Estiu per tal d’oferir als xiquets una manera diferent de gaudir de les seues vacances del mes de juliol, amb l’objectiu de fomentar la integració i el desenvolupament de menuts a través del joc i activitats d’oci saludables, i ajudar alhora a fomentar la pràctica esportiva i els bons hàbits.

Hi haurà un màxim de 330 places que s’adjudicaran per rigorós ordre d’entrada en el Registre General, sols es podran presentar dos instàncies per persona, excepte si pertanyen a la mateixa unitat familiar. A més, per a cada col·legi hi haurà una instància diferent i sols s’haurà d’emplenar la corresponent al centre on vulga sol·licitar la plaça.

A partir del dia 9 de juny es farà públic en el DIAC el llistat d’admesos i l’import a pagar (75 euros) i es podrà ingressar fins el 14 de juny, presentant l’imprès d’autoliquidació que es podrà descarregar via web.

A més, com en anteriors anys, i amb l’objectiu d’ajudar a la conciliació de la vida laboral i familiar dels nostres veïns, el consistori ha previst un servei, previ a l’Escola d’Estiu, d’activitats lúdiques, una vegada finalitzat el curs. Este servei estarà obert del 21 al 30 de juny, en horari de 09:00 a 13:30 hores. Podran beneficiar-se d’esta ampliació del servei els xiquets i les xiquetes de 3 a 8 anys que tinguen a tots els membres de la seua unitat familiar en edat laboral treballant, una situació que s’haurà d’acreditar documentalment. En total hi haurà 45 places i el cost d’este servei serà de 25 euros. El servei es prestarà a la Ludoteca Municipal de Sueca.

En este cas, la presentació d’instàncies es podrà realitzar del 30 de maig fins el 6 de juny, al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament (DIAC) i el 8 de juny es farà públic el llistat d’admesos.

Les sol·licituds, en ambdós casos, es podran descarregar a la web de l’Ajuntament: www.sueca.es/escola-destiu.

Document autoliquidatiu

Entrar en www.sueca.es/ Tràmits i serveis / Autoliquidacions/ Taxa sobre activitats culturals/ Obrir formulari: emplenar els camps obligatoris, generar el document i imprimir-lo. Així, una vegada pagat, caldrà presentar l’imprès en el Departament d’Educació del consistori fins el 19 de juny per l’escola d’estiu, per confirmar la plaça adjudicada, i el 15 juny per al servei d’activitats lúdiques.