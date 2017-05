El PP de Llombai abandona el pleno extraordinario

La falta de transparencia, información y la más elemental actitud democrática, empieza a ser habitual en el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Llombai, gobernado por la izquierda.

Convocan un Pleno y no nos facilitan ninguna documentación de los temas a tratar, impidiendo así el acceso a la información básica para poder debatir y votar los puntos del orden del día. Hecho que es obligatorio por la Ley Reguladora de las Bases de Regimos Local.

Y, el miércoles 24, en el Pleno nos hemos plantado ante esta vulneración de nuestros derechos fundamentales como cargos electos, y todo el Grupo Municipal Popular hemos abandonado el Pleno después de leer el siguiente comunicado :

“EL Grup Municipal Popular demana la desconvocatòria d’este Ple Extraordinari, per la falta d’informació per a exercir el nostre treball com a oposició.

Segons l’Article 46 de la Llei Reguladora de les Bases de Regim Local:

“La documentació integra dels assumptes inclosos en l’orde del dia, que ha de servir de debat …haurà de figurar a disposició dels regidors des del mateix dia de la convocatòria del Ple”

I açò no s’ha fet. No se’ns ha donat cap document,demostrant una falta total de

transparència i de participació democràtica. Vulnerant així els nostres drets

fonamentals com a càrrecs electes, impedint-nos exercir el nostre càrrec en

igualtat de condicions, i vulnerant les exigències del principi democràtic de la

representació.

Pel que demanem la desconvocatòria del Ple, fins que es respecte la Llei, i els nostres drets.

Indicant que impugnarem qualsevol acord que es prenga hui, i li demanem a la secretaria que conste en acta tot el que acabe de dir.

Bona vesprada a tots.”

No es la primera vez que el actual Alcalde y su equipo de gobierno, incurren en falta de transparencia e información, vulnerando los derechos fundamentales de los concejales de la oposición. El pasado mes de diciembre el Sindic de Greuges ya se pronuncio en su contra y en respuesta a una queja interpuesta por el portavoz popular Pepe Forés, emitió la siguiente RECOMENDACIÓN:

“…En virtud de todo cuanto antecede, y de conformidad con lo dispuesto en el art.29.1 de la Ley de la Generalitat Valenciana 11/1988, de 26 de diciembre, reguladora de esta Institución, estimamos oportuno RECOMENDAR al Ayuntamiento de Llombai que, en los términos previstos en la legislación vigente, proceda a dar respuesta a las solicitudes de información presentadas por los concejales y no atendidas hasta el momento, y dé acceso a la información solicitada , o, en caso de denegación, ésta se realice de forma expresa, motivada y amparada en las causas legalmente previstas.

Lo que se le comunica para que, en el plazo máximo de un mes, nos informe si acepta esta recomendación o, en su caso, nos ponga de manifiesto las razones que estime para no aceptarla, y ello, de acuerdo con lo prevenido en el art.29 de la Ley 11/1988, reguladora de esta Institución.

Para su conocimiento, le hago saber, igualmente, que, a partir de la semana siguiente a la fecha en la que se ha dictado la presente resolución, ésta se insertará en la página web de la Institución.”

Más transparencia, más información, más participación y más democracia es lo que hace falta en el Ayuntamiento de Llombai.