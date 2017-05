Tous inverteix 600.000 € per a donar treball a quasi 200 veïns

Tous, 23 de maig de 2017.L’Ajuntament de Tous segueix sent un dels més sanejats de la província de València i per açò s’ha proposat disminuir al màxim les manques dels seus veïns. En aquest propòsit, la seua lluita contra l’atur s’ha convertit en l’eix de la seua política econòmica i enguany, segons el pressupost municipal aprovat recentment, destinarà al voltant de 600.000 euros per a crear una borsa de treball que done ocupació a més de 170 veïns i veïnes.

Els comptes es van aprovar fins i tot amb el beneplàcit del grup de l’oposició i se situen al voltant dels dos milions d’euros, amb el gruix de les despeses destinat a la borsa de treball, les ajudes socials i el manteniment del teixit associatiu, a més de la captació de nous veïns.

El consistori contracta a al voltant de vint-i-cinc persones tots els mesos que es dediquen al servei d’ajuda a domicili, guarderia, neteja d’edificis públics, atenció de la biblioteca o el poliesportiu, psicopedagogia, consultori mèdic o jardineria. Amb tot, hi ha quatre places que roten cada tres mesos, al voltant de vint-i-cinc cada mes i els dos jardiners compten amb contractes semestrals.

“El pressupost d’enguany continua amb la línia marcada en anys anteriors i per tant comptem amb una política econòmica de llarg abast que cerca oferir possibilitats laborals als nostres veïns amb menys recursos”, explica l’alcalde de Tous, Cristóbal García.

Els llocs de treball són potser el mecanisme més important per a combatre els diferents nivells de pobresa però el consistori també compta amb un pla d’emergència social dotat de 10.000 euros amb els quals s’ajuda als nuclis familiars amb una greu situació econòmica. Aquestes persones, que anteriorment són examinats pels criteris tècnics dels treballadors de Benestar Social de la Mancomunitat de la Ribera Alta, reben vals de compra que poden canviar en els diferents establiments comercials de la localitat.

El teixit social de la població continua sent important i l’ajuntament destina una bona part del seu pressupost a ajudar econòmicament als diferents col•lectius ciutadans.

Per exemple, l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes rep una partida de 20.000 euros (4.000 més que l’any passat) amb la qual, per exemple, pot noliejar un autobús que trasllada a alumnes de poblacions veïnes fins a Tous. Altres col•lectius com les Mestresses de Casa, l’associació musical o l’associació contra el càncer reben entre 2.000 i 12.000 euros.

A més de les diferents ajudes a persones sense treball, l’ajuntament també preveu des de fa anys plans de subvencions per a incentivar l’arribada de nous veïns. De fet, Tous s’ha convertit en els últims lustres en una de les poques poblacions de l’interior que guanya habitants, en contrast amb les localitats veïnes. Les famílies que adquireixen un nou habitatge reben una ajuda de 1.000 euros, mentre els que tenen fills reben 500 euros i les famílies que passen a ser nombroses són retribuïdes amb 300 euros.