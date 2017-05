L’Ajuntament de l’Alcúdia demana que s’adopten mesures en el manteniment del Centre de Salut

En resposta a una sèrie de queixes rebudes per part dels usuaris del Centre de Salut de l’Alcúdia i després de redactar un informe amb les incidències que s’alberguen en aquest centre, l’ajuntament ha posat de manifest deficiències respecte a la seguretat dels accessos i la mobilitat en l’interior del recinte.

En el cas de les incidències relatives a l’exterior del recinte, com ara la distribució de les places d’estacionament per a minusvàlids, l’ajuntament ja ha programat les corresponents actuacions per a subsanar-les. Però pel que respecta al propi edifici i a l’interior del recinte, que no són competència de l’ajuntament.

Per això, l’Ajuntament de l’Alcúdia ha enviat al Sr. Antonio Enguix Morant, Comissionat de la Conselleria de Sanitat, un escrit, per a que el faça arribar a “Ribera Salut”, l’empresa concessionària de l’àrea de salut de la nostra comarca, en el que es detallen les incidències no competència de l’ajuntament i se li prega que s’adopten les mesures necessàries per a corregir-les i garantir així la seguretat dels usuaris.

Entre aquestes deficiències observades es troben: l’orientació de l’obertura de les reixes de la porta d’accés a urgències, la falta de senyalització dels accessos per als pacients, el caos de l’accés per als vehicles d’urgència i l’abandó de la font i del jardí interior de les instal·lacions. De manera especial es fa incidència en l’abandonament de l’exterior de l’edifici, ja que l’aspecte dels murs és lamentable. Fa molts anys que no s’han pintat i sembla que siga un immoble abandonat.