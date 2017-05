Els expedients més brillants dels instituts de Cullera coneixen el Parlament Europeu

L’activitat s’ha realitzat gràcies a la invitació de l’eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero i a la regidoria d’Educació

CULLERA. 29-05-17. Els dotze expedients educatius més brillants de primer de Batxillerat dels instituts de Cullera han pogut conéixer hui de primera mà el Parlament Europeu. La visita s’ha dut a terme gràcies a la invitació de l’europarlamentària socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero en col·laboració amb la regidoria d’Educació que dirigix Sílvia Roca.

Els alumnes han tingut l’oportunitat de visitar la seu de Brussel·les on han estat acompanyats per la mateixa Rodríguez-Piñero, Roca i l’alcalde, Jordi Mayor. Durant la seua estada, han aprofundit en els seus coneixements sobre la Unió Europea i en el funcionament de la cambra legislativa. A més, han plantejat qüestions i dubtes, molts d’ells temes de plena actualitat.

La visita forma part de la iniciativa del consistori per tal de divulgar els valors europeus entre les noves generacions i ja tingué un acte previ a Cullera amb la presència de Rodríguez-Piñero, qui va impartir una conferència sobre Europa i debaté amb els alumnes de l’IES Blasco Ibáñez i el Llopis Marí sobre el present i el futur de la Unió.

L’estada ha servit també perquè els jóvens estudiants s’orienten sobre les futures eixides laborals com a treballadors de les institucions europees o en empreses vinculades a l’entramat de la Unió.

Concurs de mèrits

La selecció dels alumnes beneficiaris de la beca s’ha realitzat mitjançant un concurs de mèrits en el qual els millors expedients acadèmics de primer de Batxillerat han resultat adjudicataris d’esta.

La regidora de l’àrea ha assenyalat que esta és una forma de «fer més Europa i posar en valor els principis de llibertat, pau i igualtat que inspiren a la UE» a més de servir com a «incentiu» per a l’alumnat, que veu recompensat el seu esforç acadèmic amb un viatge que constituirà una experiència única en la seua vida.

Així mateix, la responsable d’Educació s’ha felicitat perquè tot i que els alumnes que han aconseguit viatjar a Brussel·les tenen els millors expedients «no són els únics, ja que hi ha molts altres que per dècimes no han pogut fer-ho, el que demostra l’alt nivell educatiu dels nostres centres, la qual cosa és motiu d’orgull per als mateixos alumnes i també per al professorat per la seua excel·lent tasca».

Els alumnes, que assistixen acompanyats pels directors del Blasco, Enric Piris, i del Blasco, Assumpta Cebolla, han aprofitat per conéixer la capital europea i altres emblemàtiques localitats belgues com ara Gant i Bruges.