El Club Atletisme Almussafes participa en la Volta a Peu Fundación Valencia CF

Un total de 19 membres de l’entitat esportiva local es van sumar a la multitudinària carrera, en la que es van donar cita més de 6.500 corredors

L’espectacular prova, cinquena competició del Circuit Divina Pastora d’esta temporada, es va disputar en la capital del Túria diumenge passat, dia 28

Almussafes, a 31 de maig del 2017. El ‘running’ és una disciplina que, durant els últims anys, s’ha consolidat amb escreix en el municipi d’Almussafes gràcies a l’esforç i la passió dels amants de l’atletisme, persones de totes les edats que s’han unit per a gaudir en bona companyia d’este esport. Per primera vegada des de la seua gestació en 2014, el Club Atletisme Almussafes va participar, diumenge passat 28 de maig, en una de les competicions més esperades en la ciutat de València, la Volta a Peu Fundación Valencia CF. Un grup integrat per 19 socis es va desplaçar fins a la ciutat per a unir-se a la resta de corredors, més de 6.500 atletes, que van realitzar un intens recorregut de 6 quilòmetres fins a la gespa del Mestalla.

Diumenge passat va ser un dia memorable per al Club Atletisme Almussafes. Després de preparar-se a fons amb el seu entrenador, Gustavo Rojas, quasi una vintena d’integrants de l’entitat van viatjar amb autobús fins a València per a participar en una de les carreres més espectaculars de l’any, la Volta a Peu Fundación Valencia CF. A causa de les característiques del 6K, tant els membres del grup d’iniciació com els corredors més experimentats van poder unir-se a la multitudinària prova, la cinquena cita esportiva del circuit Divina Pastora de carreres populars de València, en la que es van congregar més de 6.500 persones.

Des de la presidència del club, els de la Ribera conten que van tornar a casa amb la satisfacció de viure una experiència increïble, en la que van coincidir amb Mario Baldoví, el corredor d’Almussafes que recentment es va proclamar Campió d’Espanya per equips en la categoria de majors de 45 anys, actualment establit a Benifaió. Este atleta, a més, compartix el seu títol amb els altres dos companys del Club Atletisme Crevillent. “Era la primera vegada que competíem en este ‘running’ en concret”, explica Puri García. “Sens dubte va ser una jornada emocionant i vibrant que esperem poder repetir i compartir junts en el futur”.

Un dels principals atractius del recorregut va ser el seu final, ja que l’arc de meta de la Volta estava situat en l’interior de l’històric camp de futbol. Amb un temps de 17:42, Sergio López es va imposar en la categoria masculina i, per la seua banda, l’atleta Fátima Ayachi es va alçar com a guanyadora indiscutible de la competició amb un crono de 20:33. La pròxima carrera del circuit se celebrarà el 18 de juny i serà la huitena edició de la Volta a Peu llevant UD/Team 3FDC, última convocatòria en el calendari abans de la parada estival.