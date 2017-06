Hui s’ha celebrat el Dia Mundial Sense Tabac.

El 11,6% de la població del Departament de Salut de La Ribera és fumadora

• A través de taules informatives als centres de salut i l’Hospital d’Alzira, el Departament de La Ribera ha celebrat el Dia Mundial d’aquesta malaltia.

Alzira (31.05.17).– El 11,6% de la població del Departament de Salut de La Ribera és fumadora, el que, en termes absoluts, significa que uns 29.800 habitants del Departament són fumadors. Així ho ha afirmat hui el director gerent del Departament de La Ribera, Dr. Javier Palau, durant la visita a la taula informativa que l’Hospital d’Alzira ha acollit este matí amb motiu de la celebració, hui 31 de maig, del Dia Mundial Sense Tabac.

El Dr. Palau ha destacat que “segons les últimes enquestes realitzades per la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària (SVMFiC), la major proporció de fumadors (el 50,2%) es troba en el grup d’edat dels 20 als 39 anys i no hi ha diferències destacables entre homes fumadors (21,7%) i dones fumadores (20,6%), sent el consum mitjà diari de 11,5 cigarrets al dia “.

A més de la taula informativa de l’Hospital de La Ribera, els centres de salut d’Alberic, Alzira, l’Alcúdia, Guadassuar, Algemesí, Alginet, Almussafes, Benifaió, Carcaixent, Carlet, Cullera i Sueca s’han col•locat taules informatives i realitzat activitats durant tota la setmana. Cal destacar, en este sentit, la col•laboració que, en la confecció de cartells i materials, han tingut els centres de salut d’Alzira per part de l’associació Prosub.

La informació sobre els beneficis que suposa l’abandonament del tabaquisme, els consells per deixar de fumar i l’intercanvi de tabac per fruita i regals com motxilles o llibretes, han marcat el desenvolupament d’estes taules informatives. Així mateix, les persones que s’han acostat fins a estes taules han pogut realitzar-se una cooximetria, per detectar el monòxid de carboni present en el seu aire expirat.

Al costat de les taules informatives, el Departament de Salut de La Ribera ha llançat, també, una campanya de vídeos en xarxes socials, sota el lema “Surts amb mi? Surt amb mi del tabaquisme”, protagonitzada per treballadors del mateix Departament de Salut: http://bit.ly/2rTBIxD

Així mateix, en els propers dies, i també coincidint amb la celebració del Dia Mundial Sense Tabac, l’Hospital d’Alzira acollirà una sèrie de tòtems de grans dimensions amb missatges relacionats amb el tabaquisme i instant els pacients a deixar de fumar.

Pla de Prevenció i Tractament del Tabaquisme

Totes estes accions s’emmarquen dins el Pla de Prevenció i Tractament del Tabaquisme que el Departament de Salut de La Ribera du a terme a través del seu Grup de Tabaquisme, integrat per 40 professionals, de manera que a cada zona bàsica hi ha un referent mèdic i d’Infermeria que coordina les accions que, en temes de tabaquisme, realitza el Departament de Salut.

Este Pla de Prevenció compta amb estratègies informatives, assistencials, formatives, preventives i d’investigació. Així, dins d’estes estratègies, La Ribera edita periòdicament materials propis sobre tabaquisme i guies d’intervenció breu, i realitza tallers de deshabituació tabàquica, dirigits tant a pacients com a professionals.