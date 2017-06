LA UNIÓ demana més suport i sensibilitat per als productors de llet de la Comunitat Valenciana

Hui és el #DiaMundialDeLaLlet i LA UNIÓ aposta per prestigiar el producte autòcton

1 de juny de 2017.- LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders, amb motiu del Dia Mundial de la Llet, denuncia la situació de moltes explotacions de boví, oví o caprí que cada dia estan condemnades a tancar i fa una campanya en xarxes socials per a posar en valor la important labor dels ramaders i incentivar el consum de llet i dels productes artesanals derivats de la mateixa (formatges, iogurts, etc) en les llars.

LA UNIÓ vol posar el focus en què, darrere d’aquests tancaments, es troben fa mílies senceres que formen part de l’economia productiva del medi rural, generen riquesa en zones més desfavorides i, fins a l’últim dia de la seua activitat, ajuden a alimentar a la societat amb els seus productes de qualitat.

L’organització denuncia, així mateix, com els preus es troben per sota dels llindars dels últims tres anys, i mentre que Espanya és un país deficitari, se segueix important llet i derivats làctics de països veïns com França, que perceben uns imports més alts que els nostres productors. Per a LA UNIÓ “això demostra no solament la ineficàcia de l’acord làctic sinó, a més, la passivitat de l’Administració que encara no ha engegat si més no l’etiquetatge d’origen que tan sonat va ser fa uns mesos.”

LA UNIÓ, i la seua organització estatal la Union de Uniones, ha llançat una campanya en les xarxes socials amb l’etiqueta #EsLaLlet que ha pretès visualitzar a tots els ramaders de llet, boví, oví o caprí, mitjançant una instantània de fotos, i la posada en valor de la important labor que realitzen diàriament per a produir un aliment indispensable per al consum humà i que està sent banalitzat per la distribució, mitjançant la seua utilització com a producte reclam.

LA UNIÓ demanda més atenció i sensibilitat per als productors de llet i aposta per controlar i establir uns preus justs per als productors de llets de vaca, cabra i ovella, pagats a temps, i que cobrisquen els costos d’alimentació i un benefici del ramader per a poder mantenir les explotacions.

Els avantatges climatològics en pastures, la extensificación en altres zones d’Espanya i resta de la Unió Europea hem de suplir-ho amb campanyes de promoció de la nostra llet de la Comunitat Valenciana. És desitjable per tant el suport institucional a l’hora de la promoció i diferenciació per a acostar el producte al consumidor. No es pot oblidar que la producció de llet de vaca, ovella i cabra creix en els últims anys en detriment de la de carn sobretot a causa de la transformació en altres productes com els formatges, iogurts, etc.

“Hem de posar en valor el nostre producte a força de qualitat i és important que la gent es consciencie que consumir productes del territori contribueix a la creació de treball ací i que l’economia i teixit rural es puga mantenir en el nostre territori”, assegura LA UNIÓ. També aposta LA UNIÓ per agilitzar les concessions de permisos per a noves instal·lacions, ja que suposen una millora de la productivitat i també el finançament necessari per a dur-los a terme; perquè normalment són projectes de gent jove que desitja dedicar-se professionalment a l’activitat i als quals no se’ls pot deixar de costat.