La congelación de salarios en el General confirma que Sanidad no mantendrá las condiciones actuales en La Ribera

Sanitat Sols Una alerta de que en el caso de Alzira afectaría a los 1.466

profesionales que actualmente son indefinidos y que además de no tener

garantizado su trabajo fijo, cobrarían entre 400€ y 1.600€ menos según

categorías profesionales.

Alzira, 1 de junio de 2017.– SanitatSolsUna, la Asociación de pacientes y profesionales que defiende la continuidad del modelo Alzira en La Ribera, ha asegurado hoy que “la congelación y reducción de salarios en el Hospital General de Valencia confirma que la Conselleria de Sanidad no mantendrá las condiciones actuales en La Ribera,ni cumplirá con el convenio colectivo, aprobado por unanimidad por todos los sindicatos”.

En el caso de La Ribera, la aplicación de esta medida de la Conselleria para equiparar

los salarios del personal laboral al de los funcionarios, supondría entre

400€ y 1.600€ menos según categorías profesionales

En 2017, ambos colectivos verán incrementadas estas retribuciones en un 1%.

“Tal como demuestra la aplicación de la normativa en el Hospital General de Valencia

la realidad es que los trabajadores de La Ribera no mantendrán sus condiciones

laborales como nos dicen los representantes de la Conselleria. La verdad es que nos

engañan y la reversión es una decisión política que no piensa en las consecuencias

para 250.000 ciudadanos y para 2.000 familias que no tienen garantizado el empleo,

ni en cuanto a continuidad temporal ni en cuanto a condiciones laborales”.

Pero es que además, desde SanitatSolsUna están convencidos de que las consecuencias

de la reversión para la plantilla actual del Hospital de La Ribera será “mucho

más dramáticas porque perderemos beneficios que van mucho más allá del salario,

referente a permisos y licencias relacionados con la conciliación de la vida personal

y profesional”.

“Hemos visto cómo se las gasta la Conselleria en materia de recursos humanos con el

caso del Provincial de Castellón, con la bolsa de trabajo de anestesistas del Clínico y

ahora, con el Hospital General de Valencia. “Queremos mostrar nuestro apoyo a todos

los profesionales afectados” al tiempo que “rechazamos tajantemente la medida

adoptada porque ha supuesto un engaño a los trabajadores”.

SanitatSolsUna asegura que están convencidos de que esta decisión “terminará también aplicándose sobre los trabajadores del Departamento de Salud de La Ribera y

no tendrá ningún sentido porque, aunque insistan en que nos van a mantener en

nuestros puestos como indefinidos no fijos a partir de 1 de abril de 2018, esta figura

no la permiten ni la Ley de Presupuestos ni la legislación laboral, salvo que se aplique

como consecuencia de una sentencia, para lo que tienen que pasar años, denuncias,

gastos y abogados. Lo que sí que está claro, porque así lo ha dicho la Conselleria,

es que las 370 personas que actualmente tienen contratos temporales y de sustitución

se van a la calle.

Y los 1.466 que ahora son personal indefinido fijo, nunca

será personal fijo de la Generalitat hasta que no aprueben unas oposiciones que la

Conselleria está obligada por ley a convocar”.