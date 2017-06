Almussafes trau al carrer la seua història amb una exposició que mostra la localitat des de l’aire

Des del 9 i fins al 23 de juny, l’Arxiu Municipal proposa als veïns un viatge en el temps per les altures

“Almussafes vist des de dalt” estarà integrada per dues parts, una situada en el hall del Centre Cultural i una altra a l’entorn de diferents edificis públics

El municipi organitza aquesta mostra per a commemorar per primera vegada el Dia Internacional dels Arxius

Almussafes, a 2 de juny de 2017. Aprofitant la celebració del Dia Internacional dels Arxius, el pròxim divendres 9 de juny a les 20 hores se celebrarà en el hall del Centre Cultural d’Almussafes la inauguració de l’exposició “Almussafes vist des de dalt”, una mostra que arreplega 105 imatges originals de l’arxiu municipal, així com fotografies, ortofotogrametries i cartografies procedents dels arxius de l’Institut Cartogràfic Valencià, la Diputació de València i el Centre Cartogràfic de l’Exèrcit. Com a novetat, part de la mostra s’exposarà en l’exterior del Pavelló Poliesportiu, l’Ajuntament i el Mercat Municipal per a acostar als veïns l’evolució en matèria urbanística experimentada per la població des de l’any 1879 fins a l’actualitat.

Amb el pas dels segles, els municipis experimenten espectaculars canvis en la seua fisonomia a causa de diversos factors com el seu creixement o les modificacions que puguen produir-se en la manera en que organitzen i distribueixen el seu espai, qüestions que es van decidint en funció de les necessitats concretes de cada moment històric. En el cas d’Almussafes, les transformacions més importants es van registrar a la fi dels anys setanta amb l’arribada de la indústria automobilística al terme municipal.

Ara, l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament d’Almussafes s’ha proposat donar a conèixer als veïns i veïnes de la localitat aqueixa història a través d’una exposició que oferirà una visió inèdita de l’evolució urbanística produïda des de 1879 fins a pràcticament l’actualitat. Un total de 105 fotografies, fotogrames, cartografies i ortofotogrametries mostraran com ha anat evolucionant la imatge d’Almussafes des de l’aire, una proposta que resulta totalment inèdita, atès que no s’havia dut a terme mai una iniciativa d’aquestes característiques i que es realitza coincidint amb la celebració del Dia Internacional dels Arxius. Aquesta commemoració, impulsada sota la protecció de la UNESCO, pretén difondre la labor realitzada pels arxius de les diferents institucions.

Una exposició amb quatre localitzacions

La inauguració se celebrarà el pròxim divendres 9 de juny a les 20 hores en el hall del Centre Cultural, un dels espais en els quals podrà gaudir-se de la mostra, perquè no serà l’únic. Per a acostar als veïns aquesta iniciativa, la Regidoria de Cultura ha decidit estructurar l’exposició en dos vessants diferents. Així, a més de la recepció del citat edifici municipal, on quedaran exposades les imatges originals i els documents més antics, es durà a terme una mostra en l’exterior d’altres tres infraestructures públiques de la població: el Pavelló Poliesportiu, la Casa Consistorial i el Mercat Municipal.

“Volem que els ciutadans coneguen el seu passat i considerem que distribuir tot el material en les localitzacions amb major afluència de persones ens ajudarà a difondre el contingut, que forma part del patrimoni de tots”, destaca la regidora de Cultura, Teresa Iborra, qui ressalta que amb aquesta iniciativa també se li dóna eixida al fons documental de l’Ajuntament, “que ha de posar-se a la disposició dels veïns a través d’aquest tipus d’iniciatives culturals que esperem siguen ben rebudes”.

La responsable de l’Arxiu Municipal, Vicenta Pilar Raga, ha recopilat material propi del consistori, així com dels arxius de l’Institut Cartogràfic Valencià, la Diputació de València i el Centre Cartogràfic de l’Exèrcit per a acostar als visitants la història d’Almussafes des d’una perspectiva “nova, atractiva i interessant”. A més, tal com destaca l’edil de Cultura, serà una bona oportunitat perquè els almussafenys descobrisquen com s’ha dut a terme “el creixement urbanístic, sobretot des de l’arribada de la factoria Ford i de les seues empreses proveïdores, així com per a constatar les millores experimentades a nivell d’infraestructures municipals”.