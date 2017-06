Rodríguez anuncia una xarxa de municipis contra la violència de gènere en l’apertura del Feminari

El president de la Diputació avança que s’ultima el reglament per a incorporar als ajuntaments que complisquen els requisits; rebran subvencions per la seua aposta per eradicar la violència masclista

La catedràtica de la UNED i madrina del congrés, Amelia Valcárcel, obri el debat parlant dels reptes del feminisme, en un Feminari que “en al voltant de dos anys s’ha consolidat”, segons Isabel García

Rodríguez ha celebrat la consolidació del Feminari, que en aquesta segona edició compta amb més de 500 persones inscrites i reconegudes feministes entre les participants, i ha assenyalat que aquest fòrum de debat sobre els reptes actuals de les dones és un pas més en el full de ruta d’una institució que “en matèria d’igualtat va decidir passar des del primer moment de les paraules als fets”. Entre els fets destaca la posada en marxa de la xarxa de municipis contra la violència de gènere, “un dels projectes més importants de la legislatura”, segons el president, que ha explicat que s’està ultimant el reglament per incorporar aquells ajuntaments que complisquen una sèrie de requisits en eixa lluita efectiva contra la violència masclista. La Diputació vol “reconéixer el treball d’eixos municipis que porten anys lluitant per eradicar la violència de gènere i ajudar-los a coordinar eixe esforç a través d’un ens supramunicipal”. Els municipis que integren aquesta xarxa contra la violència de gènere gaudiran de beneficis i una línia específica de subvencions en resposta al seu treball “en un àmbit social de primera necessitat”. A aquest projecte avançat per Jorge Rodríguez cal afegir la creació per primera vegada d’una delegació d’Igualtat en la Diputació, a través de la qual s’ha activat el Pla d’Igualtat de la institució, un pla que arreplega aportacions de diferent àrees, des de Presidència fins als sindicats, passant per Transparència, Personal i per descomptat l’àrea d’Igualtat que dirigeix Isabel García. Entre les propostes que s’estan arreplegant i que es posaran en marxa dins del Pla d’Igualtat, destaca la de facilitar la mobilitat de les treballadores de la Diputació que siguen víctimes de la violència de gènere. Una de les moltes iniciatives d’un pla que no solament s’està treballant des de la Corporació que presideix Rodríguez, ja que l’àrea d’Igualtat compta amb una línia d’ajudes als municipis perquè aquests puguen activar els seus propis plans d’igualtat. Els reptes actuals del feminisme El president de la Diputació ha inaugurat el II Feminari amb la diputada d’Igualtat, Isabel García, qui ha destacat durant la seua intervenció la importància d’aquest congrés en la “recuperació de la tradició feminista valenciana, ja que aquesta Comunitat sempre ha sigut, fins a aquests últims anys, un referent en feminisme”. Isabel García ha repassat alguns dels temes que aquest divendres i dissabte es debaten en el complex La Petxina de València, des de les noves formes de patriarcat, la prostitució i els úters de lloguer fins al paper de la dona en mitjans de comunicació o la seua presència en el cinema, amb fòrums nous com el d’ecofeminisme, amb la presència de la exministra de Medi ambient, Cristina Narbona, o la situació de les dones en zones de conflicte, amb l’aportació de la investigadora Pamela Urrutia i la cofundadora de Women in Black de Belgrad, la pacifista Stasa Zajovic. En paraules de la diputada d’Igualtat, “aquest Feminari pretén reivindicar la trajectòria de la Comunitat Valenciana com a referent del feminisme a Espanya”, i per a açò comptarà també amb la participació de les dues responsables dels Feminaris de Còrdova i Fuenlabrada, Rafaela Pastor i Silvia Buabent, entre una nòmina de ponents de reconegut prestigi que encapçala la catedràtica de la UNED Amelia Valcárcel, al costat de Rosa Solbes, Alicia Miyares, Laura Freixas, Carmen Alborch, Pilar Aguilar i Rosa Cobo, entre unes altres.