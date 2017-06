Cinema Jove destaca els actors Adrián Lastra i Elena Martín amb el premi ‘Un futuro de cine

06/06/2017. 06/06/2017. porta anys donant suport als nous talents del cinema espanyol a través del seu premi ‘Un futuro de cine’. El trofeu ha reconegut en el passat joves promeses que, amb el temps, s’han convertit en actors consagrats. Elena Anaya, Marta Etura, Carlos Areces, Michelle Jenner, Macarena García, Leticia Dolera i Gorka Otxoa es troben entre els intèrprets que el festival ha destacat en edicions anteriors. porta anys donant suport als nous talents del cinema espanyol a través del seu premi ‘Un futuro de cine’. El trofeu ha reconegut en el passat joves promeses que, amb el temps, s’han convertit en actors consagrats. Elena Anaya, Marta Etura, Carlos Areces, Michelle Jenner, Macarena García, Leticia Dolera i Gorka Otxoa es troben entre els intèrprets que el festival ha destacat en edicions anteriors.

En aquesta ocasió, el festival cinematogràfic de l’Institut Valencià de Cultura ha decidit destacar els actors Adrián Lastra i Elena Martín.

El salt al cinema d’un home de teatre

Adrián Lastra (Madrid, 1984) té una trajectòria marcada per la seua versatilitat en la interpretació, on ha destacat tant en cinema com en teatre i televisió. A pesar que ha triomfat entre el gran públic amb el seu paper de Pedro, el mosso dels encàrrecs de la sèrie d’Antena 3 ‘Velvet’, compta en la seua trajectòria amb un llarg recorregut en el teatre musical, amb papers en els muntatges ‘Broadway Millenium’, ‘Hoy no me puedo levantar’, ’40, el musical’ i ‘Más de cien mentiras’.

També sobre les taules, Lastra va protagonitzar l’any passat la versió teatral de la pel·lícula ‘El discurso del rey’ (Tom Hooper, 2010), dirigida per Magüi Mira. La seua interpretació del rei Jordi VI d’Anglaterra li va suposar en 2016 el prestigiós Premi Ercilla al millor intèrpret masculí.

En cinema l’hem pogut veure en ‘Primos’, de Daniel Sánchez Arévalo, per la qual va rebre una nominació al Premi Goya com a millor actor revelació, i on donava vida a un dels protagonistes, un exmilitar que torna traumatitzat de la guerra d’Afganistan. Després vindrien ‘Fuga de cerebros 2’, de Carlos Therón, en la qual interpretava el germà del personatge al qui encarnava Mario Casas. En l’actualitat, té pendent d’estrena el film de terror ‘Noctem’, de Marcos Cabotà, sobre dos amics que desapareixen a Mèxic i, un any després, són trobats els seus mòbils, replets d’enregistraments on es pot rastrejar el que els ha ocorregut.

Entre els seus pròxims projectes destaca la comèdia coral ‘Toc toc’, de Vicente Villanueva, sobre un variat grup de pacients amb Trastorn Obsessiu Compulsiu (TOC), protagonitzada al costat de Paco León i Rossy de Palma, i “Nadie muere en Ambrosía”, un projecte proper al realisme màgic del dominicà Héctor Valdez, sobre un poble on els seus habitants han donat l’esquena a la mort.

Recentment ha finalitzat el rodatge de la pel·lícula “Conducta animal” i en breu es tornarà a posar en la pell de Pedro en la sèrie “Velvet Colección”. El personatge televisiu li ha valgut el premi a Millor actor de repartiment en els Premis de la Unión de Actores d’enguany. A l’octubre torna als escenaris amb el musical “Billy Elliot”.

Actriu, però també directora i guionista

Elena Martín (Barcelona, 1992) es va donar a conèixer l’any passat en protagonitzar ‘Les amigues de l’Àgata’ (Alba Cros, Marta Verheyen, Laia Alabart i Laura Rius), treball final de carrera d’un grup d’estudiants de Comunicació Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra.

Aquest 2017 salta a la direcció cinematogràfica amb ‘Júlia Ist’ i es posa davant i darrere de les càmeres per a protagonitzar una història que “té molt d’autobiogràfic”. Aquest drama intimista va nàixer també com a treball final de carrera de quatre estudiants de la Pompeu: Elena Martín (directora, coguionista i actriu protagonista), Marta Cruañas (productora i coguionista), Pol Rebaque (director de fotografia i coguionista) i Maria Castellví (coguionista).

Sota la tutorització de Gonzalo de Lucas i aconsellats per directors de la talla de Mar Coll (“Tres dies amb la família”) i Isaki Lacuesta (“La propera pell”), el grup va decidir dur a terme una pel·lícula sobre la beca Erasmus que reflectira la seua pròpia experiència. Lluny de la festa i descontrol que semblen lligats a aqueixa curta estada a l’estranger, la pel·lícula exposa com aquest programa europeu d’educació és més aviat una vivència transformadora però solitària.

Amb un to naturalista, íntim i proper a la sensibilitat de directores com Mia Hansen-Love, “Júlia Ist” segueix els passos estudiantils, amorosos i existencials de Júlia en la freda Berlín, ciutat triada per la relació que guarda amb la realitat de la directora, que també va cursar allí el seu Erasmus.

La proposta es va fer amb la Biznaga de Plata a la Millor Pel·lícula, la Biznaga de Plata a la Millor Direcció i el Premi Movistar + a la Millor Pel·lícula en la secció Zonazine del passat Festival de Cinema Espanyol de Màlaga.

Recentment, Elena Martín ha participat en l’última pel·lícula de Meritxell Colell “Con el viento”, i ha representat l’obra “Wohnwagen” en La Seca Espai Brossa i el Teatre Espanyol de Madrid amb gran èxit de públic. Actualment està preparant una nova obra amb la companyia Íntims, que s’estrenarà al setembre a la Fira de Tàrrega.

El Festival Internacional de Cinema de València-Cinema Jove està organitzat per l’Institut Valencià de Cultura, i té com a objectiu la promoció de joves cineastes. La cita amb les últimes tendències de l’audiovisual està programada del 23 de juny a l’1 de juliol.