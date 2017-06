Manuel transformarà l’antiga via del tren en una gran zona verda amb el Pla SOM de la Diputació de València

El municipi preveu invertir 200.000 euros en les dues primeres fases del projecte del pla SOM, l’antic Pla d’Obres i Serveis

Jorge Rodríguez: “Gràcies a aquestes ajudes de la Diputació Manuel podrà reconvertir una zona degradada en un espai verd per al gaudi dels seus veïns.

06/06/2017.Manuel gaudirà d’una gran zona enjardinada que transformarà l’espai destinat a les antigues vies del tren en una artèria verda per a l’ús i gaudi dels veïns del municipi. En el projecte, la localitat invertirà 200.000 euros procedents del nou Pla de Serveis i Obres Municipals (SOM) de la Diputació de València, segons va comunicar l’alcalde de Manuel, Josep Antoni Pastor, al president de la Diputació, Jorge Rodríguez, durant la visita que aquest va realitzar al municipi. “Els alcaldes són els que millor coneixen les necessitats dels seus municipis i per açò estan aprofitant els fons de la Diputació per a millorar la vida dels seus ciutadans”, va comentar el president Jorge Rodríguez en Manuel.

Les antigues vies del tren travessaven el municipi just per la meitat, dividint-ho en dues parts. En 2009, amb l’arribada de l’AVE, aquests elements van ser desplaçats fora del nucli urbà, però van romandre les trinxeres. L’alcalde de Manuel va explicar que l’obra anunciada es justifica perquè l’antiga travessia és “un perill constant”.

Des que no passen trens, la zona s’ha degradat fins al punt de convertir-se en alguns punts en un abocador de fem. El projecte per a transformar aquest espai de la localitat en un pulmó verd compta amb un pressupost de 200.000 euros i consta de tres fases: en la primera, que està previst que comence en les pròximes setmanes, s’actuarà des del pas a nivell del carrer Abad fins al pas a nivell de la Serra. Es tracta de la zona més degradada, amb les trinxeres pròpiament dites. L’objectiu és convertir l’espai en una via enjardinada, il·luminant-la i dotant-la de punts d’aigua, amb una ruta per a bicicletes i un passeig per a vianants. Per a aquesta part del pla està prevista una inversió de 86.000 euros, procedents del Pla d’Obres i Serveis (PPOS) de 2016.

La segona fase del projecte preveu la intervenció des del pas a nivell del carrer Abad fins a la circumval·lació de l’Énova, que es finançarà amb la dotació del Pla SOM d’enguany, amb un total de 114.000 euros. Així mateix, s’inclou una tercera fase encara no projectada, que planeja una actuació des del pas a nivell de la Serra fins al polígon Racó de Canyares. En tot cas, el pla només té previstes accions en el casc urbà.

Jorge Rodríguez valora molt positivament el projecte

El president de la Diputació, Jorge Rodríguez, va aprofitar la seua recent visita a Manuel, on va poder comprovar les diferents millores realitzades gràcies a les diferents inversions de la institució provincial, per a valorar molt positivament el projecte de millora de les antigues vies del tren.

“És molt gratificant poder comprovar com els nostres alcaldes i alcaldesses estan invertint les ajudes que arriben des de la Diputació en projectes que repercuteixen directament en la millora de la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes, com en el cas de Manuel, ja que la reconversió de les antigues vies del tren en una zona verda permetrà als seus veïns recuperar una zona degradada en un espai per al seu ús i gaudi”.