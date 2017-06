Sueca celebrarà la I Fira Comercial i Gastronòmica

La fira tindrà lloc del 16 al 18 de juny a les antigues instal·lacions del supermercat Aldi de Sueca

Sueca, 07/06/2017.“Sueca està viva”, amb este lema, la capital riberenca anuncia la I edició de la Fira Comercial i Gastronòmica de la ciutat, que es celebrarà a les antigues instal·lacions del supermercat Aldi, pròximes a l’IES Joan Fuster, els dies 16, 17 i 18 de juny. Es tracta d’una iniciativa que naix amb l’objectiu de demostrar la vitalitat i la qualitat dels serveis i comerços locals a proposta de l’Associació de Serveis i Comerç Arrima’t i que compta amb el recolzament i el patrocini de l’Ajuntament de Sueca.

El regidor de Comerç, Pau Roselló, ha indicat que “esta fira té com a objectiu donar notorietat al comerç de Sueca per generar un major atractiu comercial, promocionar l’oferta lúdica local i fomentar alhora el consum dels productes de primera qualitat dels nostres comerços.”.

La fira comptarà amb més d’una vintena d’expositors. Els assistents a esta cita trobaran, per una banda, a l’espai interior, una presentació de serveis i productes, una gran mostra de nous negocis i també una zonaoutlet on els comerços del municipi liquidaran stocks amb promocions especials als millors preus; per altra banda, a l’espai exterior, els visitants trobaran una zona de restauració on podran degustar les millors tapes i com no, el producte per excel·lència suecà, l’arròs, per 1,5€. A més, per tal de millorar l’experiència gastronòmica, l’organització habilitarà una amplia zona d’ombra perquè els visitants puguen degustar còmodament els diferents plats i tapes.

I perquè esta primera edició de la fira esdevinga una autèntica festa, les jornades comptaran també amb actuacions en directe. L’Acadèmia Body Fitness amenitzarà estes jornades amb diferents actuacions com ara “shows” de salsa i bachata, demostracions de freestyler i aerower jumper, i l’actuació dels grups de ball de The read essence Junior, Twerk i The read essence Jove. A més a més, el diumenge s’ha programat una masterclass de freestyler i aerower jump. La participació costarà 3 euros, a elegir una de les dos activitats, o 5 euros, si es desitja participar en les dos. Per altra banda, els més menuts també podran gaudir de tres dies de diversió amb els 250 m2 d’unflables que s’instal·laran per a l’ocasió.

Els negocis participants en esta primera edició de la fira són: Academia Body Fitness, Bon Dormir, Calzados Elche, Carmen Ferrandis Indumentaria Valenciana, Colours, In Crescendo, Luis Serra Muebles, Menuts i Grans, Microsshop Informàtica Computel 2000, Milar Senén Ortega, Monmama, Mon Mòvil, Natur Aromes, Òptica Bernat Alinyo, Optique Audrey, Papereria Sueca, Parafarmacia Loles Tur, Piruleta, Punt de Vista Òptica, Free Energy Led, Bar Cafeteria Mossets, Carnisseria Fina, Forn del Cristo, Restaurant el Niu, Restaurant London i Salasons & Xarcu.