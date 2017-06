La subvenció és de 192.787 euros i l’Ajuntament aportarà 71.829 euros més per a complementar els contractes i els treballs a realitzar

Algemesí posa en marxa una nova edició del conveni SEPE Agrícola d’ocupació municipal i donarà treball a 147 persones de la localitat

L’Ajuntament d’Algemesí llança una nova edició del conveni de SEPE Agrícola, (Servei d’Ocupació Públic Estatal) que oferirà nous llocs de treball de manera temporal. Per això, el consistori ha presentat tres obres relacionades amb el desenvolupament del medi rural al Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) a fi d’oferir un nou pla d’ocupació durant els mesos d’estiu.

La subvenció del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, a través del SEPE, i en el marc dels plans especials d’ocupació en zones rurals deprimides, es destin a pagar el cost salarial, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social. A més, l’Ajuntament d’Algemesí, per la seua banda, aportarà 75.172,43 euros de més, destinats fonamentalment als materials utilitzats per a la millora i part dels costos laborals.

Les obres que van a portar-se a terme són les ampliacions dels camins rurals Camí Claper, Camí parà de Cuixeres i Caseta de Solves i l’ampliació del Camí del Barquet. Per a portar-les a terme es contractaran un total de 141 peons i 6 oficials durant els mesos de juliol i agost.

Paral•lelament s’ha aprovat un programa de reforç per a la preparació dels diferents projectes a realitzar, i seguiment i coordinació dels grups de treball, amb la contractació de 2 desocupats, que complementaran el personal contractat per a cada obra.

Este pla especial d’ocupació compleix amb els requisits de desenvolupament del medi rural i millora d’infraestructures, així com el fet que la seua execució no coincidirà amb les campanyes agrícoles de la zona, de manera que proporcionarà treball a treballadors eventuals agraris en l’època de menor activitat.

En els propers dies s’estan recollint en l’agencia de desenvolupament local les sol•licituds i documentació dels aturats agrícoles inscrits al SERVEF, per a procedir a realitzar la baremació de la seua situació aplicant el barem aprovat pel SERVEF.

Per al regidor de Treball, Marc Vendrell, és una bona oportunitat d’oferir “una oferta de treball en un període difícil i l’Ajuntament sempre ha d’estar atent a aquestes ofertes d’altres administracions”.