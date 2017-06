Agricultura abona 3,4 milions d’euros en el primer pagament de les ajudes a jóvens agricultors

La Conseleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha abonat el primer pagament de l’ajuda per a la instal·lació de jóvens agricultors, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Este primer pagament suposa una quantia de 3.420.000 euros que 124 beneficiaris (a qui s’ha realitzat els pertinents controls administratius i, si és el cas, sobre el terreny) reben com a primer tram de l’ajuda, corresponent al 70% de l’import total. El pressupost total de la convocatòria és de 10 milions d’euros.

Estes ajudes no es van convocar en 2013, 2014 i 2015 i han sigut recuperades en 2016 per ser considerades com un element clau a l’hora d’impulsar la dinamització de l’entorn rural i contribuir a frenar la pèrdua de població activa de les zones rurals.

Tenint en compte els tres anys transcorreguts des de l’anterior convocatòria, en esta nova, emmarcada en el PDR 2014-2020, es va establir un pressupost de 10 milions d’euros, la qual cosa supera el doble de l’import de l’última convocatòria d’ajudes l’any 2012. Gràcies a este increment del pressupost, entre els mesos de setembre i novembre de 2016 es va resoldre la concessió d’ajuda a la instal·lació de jóvens agricultors a un total de 244 persones que van presentar un pla empresarial en què es descriuen els objectius, les fases i el desenvolupament de les activitats agrícoles d’explotació i que acredita la seua viabilitat i sostenibilitat.

Amb l’abonament d’este pagament als 124 primers beneficiaris, la conselleria d’Agricultura ja ha transferit la primera part de les ajudes al 50% d’aquells a què se’ls ha concedit. En esta primera convocatòria a l’empar de l’actual PDR 2014-2020 el nombre de sol·licituds rebudes va superar el triple de les què corresponen a una convocatòria habitual. A més, el nombre de beneficiaris que han rebut ja part de l’ajuda i l’import pagat fins al moment, ja supera les dades corresponents a l’última convocatòria que va ser resolta en 2013 i en la que es va concedir l’ajuda a un total de 105 jóvens, encara que finalment només la van rebre 83 i es van abonar 3,2 milions d’euros en total.

Cal recordar que els agricultors sol·licitants han de tindre entre 18 i 40 anys d’edat, disposar de la formació adequada i presentar un “pla empresarial”, que arreplegue el desenvolupament de les activitats agrícoles o ramaderes que té previst realitzar. Així mateix, el jove agricultor es compromet a exercir l’activitat agrària durant un temps determinat i podrà haver-la iniciat amb 24 mesos d’antelació a la presentació de la sol·licitud.

