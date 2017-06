La Diputació connectarà municipis i persones amb una xarxa de vies ciclopeatonals en totes les comarques

El president, Jorge Rodríguez, i el diputat de Carreteres, Pablo Seguí, presenten un ambiciós pla de llarg recorregut amb 97 actuacions, 132 quilòmetres de vies i més de 36 milions d’inversió

El pla, un dels projectes més importants de la legislatura, aposta per la mobilitat sostenible i té com a objectiu “reforçar la seguretat de ciclistes i vianants, els altres usuaris de les vies”

En paraules del president, Jorge Rodríguez, “aquest és un pla ambiciós que fuig de la política a curt termini i traça un mapa d’actuacions en 14 comarques, amb la finalitat de connectar nuclis urbans propers, municipis amb polígons, estacions i urbanitzacions o vies de la Diputació amb xarxes ciclopeatonales d’altres administracions”. La idea expressada per Rodríguez és “actuar en la millora de la mobilitat de les persones i el reforç de la seguretat, donant resposta a reivindicacions històriques dels municipis, en molts casos”.

L’aposta de la Diputació, i especialment de l’àrea de Carreteres que dirigeix Pablo Seguí, és la conservació de les vies de titularitat provincial i el reforç de la seguretat per a reduir els accidents en la xarxa viària de la Diputació, que cada any inverteix al voltant de 40 milions d’euros en carreteres i infraestructures com aquestes vies per a vianants i ciclistes.

El pla presentat aquest dijous en presència d’alcaldes i alcaldesses, amb 22 actuacions executades o en marxa i altres 14 projectades, de les 97 que contempla aquest mapa de ciclopeatonals, actuarà en 132 quilòmetres de vies i donarà resposta a problemes de seguretat vial dels municipis de la província, alguns perpetuats durant més de 20 anys. Aquestos punts de conflicte, amb accidents i víctimes mortals, comencen a resoldre’s amb aquestes vies que connecten municipis i persones, aportant seguretat a trajectes que habitualment s’han hagut de fer a peu o amb bicicleta en vies amb trànsit dens i vorals poc espaiosos o inexistents.

Mobilitat segura i sostenible

El titular de Carreteres, Pablo Seguí, ha explicat els detalls d’un pla que, contemplant l’horitzó de 2025 per a completar la xarxa intercomarcal, ha realitzat “un diagnòstic en profunditat del territori per a dotar a les carreteres de la Diputació d’un plus de mobilitat segura i sostenible”. “La intenció és, a més, facilitar i promoure l’ús del transport no motoritzat en trajectes que poden realitzar-se a peu o amb bicicleta”, ha afegit Seguí.

Per a dotar a aquests nous espais de la seguretat necessària, “han d’estar separats físicament de les carreteres, de manera que no puguen ser envaïts pels vehicles”. Alguns d’ells ja estan en servei, com les vies ciclopeatonales del Mareny, Llíria, Fontanars, Riba-roja de Túria o Rafelguaraf, uns altres estan projectats, i la resta, per a arribar a totes les comarques valencianes, s’aniran redactant i projectant en els pròxims mesos.

La Diputació, a través de l’àrea de Carreteres, atén aquesta multiplicitat d’usuaris i el fet que aquests no sempre poden compartir el mateix espai sobre la calçada. Pablo Seguí ha explicat que “si bé existeix un tipus de ciclista esportiu, per al qual el seu terreny de joc natural és la carretera, hi ha un segon tipus de ciclista per al qual la bici és un mitjà de transport o simplement d’oci, i que, com el vianant, requereix d’espais diferenciats i protegits”.

En xifres, hi ha 22 actuacions executades, en execució o en licitació, amb una inversió de 4,6 milions d’euros; 14 actuacions en projecte de construcció, amb un cost previst de 6,7 milions d’euros, i 61 actuacions proposades, amb un poc més de 95 quilòmetres d’execució i un pressupost aproximat de 25,3 milions d’euros.

En el finançament d’aquest Pla de Mobilitat Ciclopeatonal, a més de les partides directes previstes per la Corporació a través de l’àrea de Carreteres, hi ha una segona via en la qual ja treballa l’àrea de projectes Europeus que dirigeix Bartolomé Nofuentes, que s’ha implicat en el projecte amb la cerca d’inversió europea.