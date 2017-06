Almussafes inaugura una mostra retrospectiva que presenta la localitat des de l’aire

L’exposició, que es va obrir el passat divendres 9, romandrà disponible per al públic fins al pròxim divendres 23 de juny

Encara que la major part del material s’arreplega en el hall del Centre Cultural, alguns elements poden contemplar-se en altres infraestructures públiques

Almussafes, a 12 de juny de 2017. Els veïns i veïnes d’Almussafes ja disposen d’una nova oportunitat per a conèixer el seu passat. L’exposició “Almussafes vist des de dalt”, organitzada per l’Arxiu Municipal acosta als ciutadans el passat de la localitat a través de 105 fotografies, fotogrames, cartografies i ortofotogrametries. El passat divendres 9 de juny, coincidint amb el Dia Internacional dels Arxius, es va inaugurar la mostra en el hall del Centre Cultural amb la presència de nombrosos veïns i de diverses autoritats.

El passat divendres 9 de juny a les 20 hores, la regidora de Cultura, Teresa Iborra, y la responsable de l’Arxiu Municipal, Vicenta Pilar Raga, inauguraren en la recepció del Centre Cultural d’Almussafes l’exposició “Almussafes vist des de dalt”, una mostra retrospectiva organitzada pel consistori a través del seu Arxiu Municipal amb motiu del Dia Internacional dels Arxius que realitza un repàs per la recent història de la localitat a través de fotografies, cartografies, fotogrames i ortofotogrametries que ens descobreixen Almussafes des d’una perspectiva totalment nova per a gran part dels veïns.

Els visitants que durant el cap de setmana, s’han acostat a les diferents localitzacions de la mostra, han pogut comprovar l’evolució urbanística experimentada per la localitat des de 1879, any en el qual estan datats els documents més antics recollits en l’exposició, i fins a pràcticament l’actualitat. En total, es tracta de 105 elements recopilats en diferents fons, com el de l’Ajuntament, l’Institut Cartogràfic Valencià, la Diputació de València i el Centre Cartogràfic de l’Exèrcit, alguns d’ells totalment inèdits fins ara.

Malgrat que el gruix del material està exposat en el hall del citat edifici públic, la Regidoria de Cultura, en el seu afany d’acostar als ciutadans la història del municipi, ha decidit anar més enllà i col•locar algunes de les imatges en l’exterior d’altres infraestructures, concretament la Llar dels Jubilats, el Pavelló Poliesportiu i el Mercat Municipal. Segons la regidora de Cultura, Teresa Iborra, “amb açò el que pretenem és que un major nombre de almussafenys coneguen l’exposició i es percaten de l’evolució de la localitat a tots els nivells, urbanístic, econòmic, cultural i social”.

Per a completar la commemoració d’aquest Dia Internacional dels Arxius, que es va dur a terme aqueix mateix divendres 9 de juny afavorida per la UNESCO per a promoure la defensa dels fons documentals, l’Ajuntament d’Almussafes va organitzar una nova vetlada emmarcada en la iniciativa “Nits amb la cultura”, que en aquest cas es va centrar a homenatjar a les dones de la Generació del 27 a través d’un recital de música a càrrec de la cantautora Lucía Sócam.