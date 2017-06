UD Alzira signa un conveni amb Caixa Popular

Els pares i mares de futbolistes del planter blaugrana i abonats de la UD Alzira podran pagar la quota de la pedrera o l’abonament en sis mensualitats sense interessos.

Serà possible amb la nova targeta “UD Alzira” que ahir (DILLUNS) van presentar després de la signatura del conveni amb Caixa Popular. “No volem que cap família deixe als seus fills i filles sense jugar a futbol o sense vore el seu equip per problemes econòmics”, va afirmar el director de l’oficina d’Alzira, Josep Llopis. Els interessats no han de canviar de banc ni formalitzar un nou compte a Caixa Popular, només emplenar la sol·licitud i presentar uns documents tant a l’oficina del futbol base blaugrana a Venècia o la de la caixa valenciana. “La targeta s’unirà al compte que tinga obert l’interessat”, va puntualitzar el president blaugrana, Juan Antonio Sanjuán.

Com a valor afegit, “també es podrà utilitzar la targeta per ajornar les compres en els 150 comerços alzirenys que tenen la TPV de Caixa Popular, de manera que ajudem a dinamitzar l’economia de la ciutat”, va afegir el director de zona, Miquel Micó.