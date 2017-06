El Club de Tir amb Arc destaca en el Campionat de la Comunitat Valenciana

L’entitat va aconseguir cinc ors, una plata i dos bronzes en el torneig, que es va celebrar el cap de setmana passat a Sant Vicent del Raspeig

Almussafes, a 14 de juny de 2017. Els arquers del Club de Tir amb Arc d’Almussafes continuen imparables. Convocatòria rere convocatòria segueixen demostrant el seu gran nivell. El passat diumenge 18 de juny ho van tornar a demostrar en el Campionat de la Comunitat Valenciana celebrat en la localitat de Sant Vicent del Raspeig, a Alacant. L’entitat va tornar a casa amb cinc ors, una plata i dos bronzes. Ara es preparen per a tres cites clau: la recta final de la lliga nacional a Madrid, el Campionat d’Espanya Absolut i Junior i Campionat d’Espanya de la Corunya.

Al Club de Tir Amb Arc d’Almussafes no se li resisteix cap competició. El passat diumenge 11 de juny l’entitat va aconseguir adjudicar-se un bon nombre de medalles en el Campionat de Tir Amb Arc de la Comunitat Valenciana que es va celebrar en la localitat alacantina de Sant Vicent del Raspeig.

Malgrat les altes temperatures, que van superar els 35 graus centígrads, els d’Almussafes van aconseguir la concentració adequada per a conquistar el podi en les diferents categories disputades. Emi Llucha va ser un dels triomfadors del torneig, que es va desenvolupar entre les 8 i les 14 hores. Gràcies al seu impecable exercici va aconseguir l’or en arc olímpic en la categoria de menors de 14 anys. Ferran Rodrigo va obtenir el mateix lloc en arc olímpic en la seua categoria.

Per la seua banda, la jove Bea Polo els va seguir amb la seua victòria en arc compost i els seus pares, María Vicenta Palacios i Vicente Polo, es van alçar amb el primer i el tercer lloc en compost i nu, respectivament.

Però les bones notícies no acaben ací per a l’associació. Yolanda Lucha es va penjar la plata en arc olímpic en el que el club va qualificar de “una emocionant final” i Emilio Llucha va aconseguir el bronze en la seua primera incursió en aquesta mateixa categoria realitzant “unes eliminatòries impecables”.

Durant la jornada els va acompanyar Nerea López, la almussafenya que actualment es forma en el Centre d’Alt Rendiment de Madrid, qui es va adjudicar la primera plaça just en els dies previs al cinqué classificatori per a conformar l’equip espanyol que viatjarà a Berlín per a disputar la Copa del Món de Tir amb Arc.

Segons la junta directiva, “els cadets i menors del club arriben en excel•lent forma per a afrontar la recta final de la lliga nacional a Madrid els pròxims dies 24 i 25 de juny, el Campionat d’Espanya Absolut i Junior dels dies 7,8 i 9 de juliol i el Campionat d’Espanya que se celebrarà a la fi de juliol a la Corunya”.