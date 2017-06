El CEIP Almassaf d’Almussafes realitza un simulacre amb els seus alumnes

Els escolars han sigut evacuats del centre educatiu i traslladats a les zones prèviament establides

La Policia Local ha participat activament en l’exercici, que s’ha dut a terme aquest dijous al matí

Almussafes, a 15 de juny de 2017. Els quasi 700 alumnes del CEIP Almassaf d’Almussafes i els seus professors han viscut hui un matí intens amb el simulacre d’incendi realitzat en el centre, que ha comptat amb la col·laboració de la Policia Local del municipi. Seguint el pla prèviament establit, després de fer saltar l’alarma de les instal·lacions, s’han desallotjat les aules i s’ha trasllat als escolars fins a tres punts diferents, situats tots ells fora del recinte educatiu. Segons la direcció del centre i la Regidoria de Seguretat ciutadana, l’activitat s’ha desenvolupat de forma existosa.

Hui, dijous 15 de juny a les 12 hores, alumnes i professors del Centre d’Educació Infantil i Primària Almassaf d’Almussafes han realitzat un simulacre en el col·legi perquè tota la comunitat educativa coneguera al detall com desenvolupar de forma correcta una evacuació de les instal·lacions en cas d’emergència.

Davant aquestes situacions resulta decisiu que tots sàpiguen com reaccionar i de quina manera actuar per a aconseguir que el desallotjament de l’edifici s’execute de forma ordenada i sense incidents. Per aquest motiu, la llei obliga a tots els centres a realitzar aquest tipus d’exercicis almenys una vegada cada curs i aquesta escola almussafenya ha triat la jornada de hui.

Malgrat que la legislació vigent tan solament obliga en aquests simulacres ordinaris a desallotjar les aules i a traslladar als alumnes al pati del recinte, en aquesta ocasió el claustre de professors, en col·laboració amb la Policia Local del municipi, ha decidit ampliar el procediment perquè se semblara encara més a una situació real.

Protocol

El primer senyal de perill l’ha activat la pròpia alarma del col·legi, que s’ha disparat a les 12 del migdia i, de manera immediata, des de la direcció del centre s’ha alertat al servei 112 d’emergències, al que se li ha advertit que es tractava d’un simulacre. Després d’aquesta primera actuació, s’ha iniciat tot el protocol d’autoprotecció en l’escola, ja que els professors responsables han procedit a evacuar les aules i altres dependències del centre per a reunir als prop de 700 escolars en els punts prèviament fixats per la Policia Local, tots ells situats en l’exterior del centre.

D’aquesta forma, els alumnes d’Infantil han eixit en fila per les portes que donen al parc central per a dirigir-se posteriorment a l’àgora d’aquest espai verd de la localitat. Els alumnes de primer, segon i tercer de Primària han fet el propi a través de la porta principal del centre, situada en el carrer Ausiàs March, i després s’han concentrat en l’esplanada del Centre Cultural. Finalment, els estudiants de quart, cinquè i sisé han desallotjat les instal·lacions a través de la pèrgola situada al costat del pati i s’han reunit en la rosa dels vents del parc central.

Resultat

Els agents del cos policial municipal han participat activament en tot el procediment, del que s’havia informat prèviament a les famílies per a garantir la seua tranquil·litat, guiant als alumnes i calculant el temps de reacció per a plantejar mesures que permeten millorar el resultat del procediment en cas de produir-se un desallotjament real.

Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament d’Almussafes expliquen que “la prova ha conclòs de forma exitosa, els docents han estat ben coordinats i els alumnes han atès les indicacions que anaven rebent a cada moment, la qual cosa facilitarà la nostra actuació davant possibles emergències futures”. “Hem intentat que l’exercici es realitzara de la forma més real possible i creiem que ho hem aconseguit”, destaquen.