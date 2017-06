LA UNIÓ sol·licita ajudes per al trasllat de granges a la Comunitat Valenciana

També proposa l’ampliació del termini de trasllat de granges a 2023, perquè des de 2010 no hi ha hagut ajudes per a aquest concepte

Són explotacions ramaderes que no compleixen amb els paràmetres urbanístics de la normativa vigent en l’actualitat

15 de juny de 2017.- LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders ha sol·licitat a la Conselleria d’Agricultura que arbitre una nova línia d’ajudes per al trasllat de granges per motiu d’interès públic i que establisca una dotació pressupostària suficient per a atendre totes les demandes.

Per a això aquesta Organització Professional Agrària proposa un període d’adaptació basat en dues opcions perfectament compatibles. D’una banda, si el titular de l’explotació ramadera optara per no acollir-se a aquestes ajudes, permetre la continuïtat de l’activitat amb les mateixes condicions actuals fins a la finalització de la vida laboral del ramader titular de la granja. Per al cas que el titular de l’explotació sí aposte per les ajudes, LA UNIÓ proposa ampliar el termini de trasllat en cinc anys, és a dir fins a l’1 d’abril de 2023.

Aquestes demandes de LA UNIÓ suposen realitzar les adaptacions pertinents a la Llei de Ramaderia de la Comunitat Valenciana 6/2014, de 4 de març, de la Generalitat. La Llei estableix com a termini per a regularitzar la situació i traslladar les granges a un lloc adequat l’1 d’abril del pròxim any, però el Govern valencià no ha complit amb l’apartat 5 de la Disposició Transitòria de la Llei de Ramaderia, ja que de fet no hi ha hagut convocatòries d’ajudes per al trasllat de granges amb dotació financera des de l’any 2010.

Es tracta normalment d’explotacions ramaderes que no compleixen amb els paràmetres urbanístics de la normativa vigent en l’actualitat i que per això no són legalitzables. Per tant, per a continuar desenvolupant la seua activitat, havien de ser traslladades a altres emplaçaments i executades sobre la base de la normativa urbanística vigent actualment.

Existeixen casos de naus ramaderes construïdes en la boga de parcel·les, sense separació amb parcel·les o camins adjacents, o que superen el % d’ocupació de la parcel·la establert per les normes urbanístiques, però totes elles estan inscrites en la Llista d’Explotacions Ramaderes i passen diàriament exigents controls veterinaris i compleixen amb la resta de preceptes higiènics, sanitaris, de benestar animal i mediambientals necessaris.

La Llei de Ramaderia, vigent des de 2003, permetia que continuaren exercint provisionalment l’activitat ramadera durant un període màxim de quinze anys i aquest termini conclou en 2018, però com a Conselleria no ha complit amb la seua funció en els últims set anys de donar ajudes per al trasllat, és el que propicia la proposta de LA UNIÓ sobre aquest assumpte.