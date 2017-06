Tretze veïnes d’Almussafes participen en el Programa Cuidarelax des de 2015

El Pla de Suport al Cuidador, Respir i Descans per a Familiars ofereix un descans de tres dies als quals estan al càrrec de persones dependents

La Regidoria de la Tercera Edat anima als almussafenys a participar en aquest espai de trobada, formació i intervenció

Almussafes, a 16 de juny de 2017. Des de 2015 i gràcies al Programa Cuidarelax, que ofereix tres dies d’estada en el Balneari de Cofrents als familiars encarregats de la cura de persones dependents, tretze veïnes d’Almussafes han pogut gaudir d’un cap de setmana de merescut descans amb diverses teràpies termals i activitats de suport psicològic desenvolupades a través de la potenciació de grups d’autoajuda. Els interessats a adherir-se a aquest pla, finançat pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, a través de la Unió Democràtica de Jubilats i Pensionistes, només han de personar-se en el departament de Benestar Social, situat en la planta baixa del centre de salut de la localitat i sol•licitar més informació.

Les famílies amb persones dependents al seu càrrec experimenten amb el pas del temps un destacat desgast físic i emocional que afecta a la salut dels propis cuidadors i a la qualitat de l’assistència que els brinden als seus essers estimats. En aquest sentit, els experts en aquest àmbit assenyalen que resulta positiu disposar de tant en tant de moments en els quals poder descansar de les seues tasques amb l’objectiu d’evitar les conseqüències negatives derivades de la situació de la cura prolongada.

Per a facilitar aquests merescuts descansos, el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, a través de la Unió Democràtica de Jubilats i Pensionistes, posa a la disposició dels ciutadans el Pla de Suport al Cuidador, Respir i Descans per a Familiars, conegut com a Programa Cuidarelax, amb el qual els cuidadors poden gaudir d’una estada de tres dies en el Balneari de Cofrents. Durant el cap de setmana, a més dels tractaments de banys, els assistents dediquen els matins a participar en tallers, impartits per dos professionals de la Psicologia i la Sexologia, en els quals es comparteixen vivències, les principals pors i les alegries amb un grup de cuidadors de la comarca de la Ribera.

“Responsabilitzar-se de la cura a temps complet d’un familiar dependent és una labor molt sacrificada que produeix un gran desgast per a la persona pel que a través del Programa Cuidarelax el que es busca és brindar aquestes estades amb les quals es recarreguen piles per a continuar cap a endavant. Es tracta d’atendre per uns dies les necessitats físiques i emocionals dels quals es dediquen a facilitar la vida als malalts”, explica la regidora de la Tercera Edat, Paqui Oliver. Els interessats poden sol•licitar més informació en el departament de Benestar Social, situat en la planta baixa del centre de salut, en el seu horari d’atenció.

Des que Almussafes es va adherir a aquesta iniciativa, en 2015, un total de 13 persones, totes elles dones, han participat en la mateixa. Totes elles coincideixen que el viatge els va ajudar “a pujar la nostra autoestima i a convertir-nos a tots els participants en un grup d’autoajuda”. De fet, destaquen que la narració de l’experiència personal els va ajudar a exterioritzar els problemes i les preocupacions. Tal com assenyalen des del departament de Benestar Social, “partint d’estratègies clàssiques de suport a cuidadors, com la formació soci-psico-educativa, la potenciació de grups d’autoajuda, de xarxes de suport entre cuidadors familiars i d’assessoria psicològica, s’estableix un disseny nou d’intervenció que produeix grans resultats”.