Alboraia recuperarà el seu orgue parroquial 80 anys després amb l’ajuda de la Diputació

El municipi ultima la posada a punt de l’instrument, després de la compra d’un orgue de segona mà a Alemanya, amb 1.970 tubs de fusta de roure i caoba i aliatge d’estany

El projecte ha sigut possible gràcies a les aportacions dels veïns a través de la campanya ‘Apadrina un tubo’ i l’assistència de la Corporació provincial amb 32.500 euros per a la caixa acústica

16/juny/2017. La música de l’òrgan tornarà a sonar a Alboraia després de 80 anys de silenci. La voluntat d’un grup de feligresos de la Parròquia de l’Asunción de Nuestra Señora ha fet que la recuperació d’aquest símbol per als veïns de la localitat es faça molt ràpid realitat. Després de ser destruït diverses vegades, l’última durant la Guerra Civil, l’instrument serà reconstruït amb l’ajuda de la Diputació de València.

“La institució provincial sempre estarà recolzant aquest tipus d’inversions en cultura i tradició, que en aquest cas, a més, estan vinculades a la música, que forma part de l’ADN dels valencians”, ha assenyalat el president de la Corporació, Jorge Rodríguez. Encara que el projecte va començar a moure’s en 2009, va ser la trobada en la ciutat alemanya de Eschweiler d’un orgue de segona mà en perfectes condicions el que va precipitar la seua posada en marxa.

“L’orgue ho localitzem a través d’Internet. Viatgem a Alemanya per a comprovar el seu estat i ens va semblar fantàstic. Realment era molt bo”, ha assenyalat Daniel Rubio, director del Cor Parroquial. Es tracta d’un instrument construït en 1966, de gran qualitat i en perfecte estat de conservació, amb 1.970 tubs, flautats amb aliatge de 75% d’estany, ressonadors de fagot de coure i tubs de fusta fabricats amb roure i caoba.

A partir d’aleshores es va llançar una primera fase per a l’adquisició, desmuntatge i trasllat de l’orgue a Alboraia, i per al seu finançament es van organitzar una sèrie de concerts benèfics, així com la campanya ‘Apadrina un tubo’, que va consistir que cada persona podria ‘apadrinar’ un tub de l’orgue amb una quantitat simbòlica de 30 euros. En aquests moments el projecte es troba en la seua segona fase, per a la qual el municipi rebrà el suport de la Diputació de València.

Un total de 32.500 euros de subvenció de la Corporació provincial que serviran per a la construcció d’una caixa acústica, que farà les funcions de ressonància i albergarà tot el mecanisme i els tubs sonors de l’instrument. “Ens sorprèn gratament que la Diputació vulga estar present en el projecte en una fase completa. Estem contentíssims que el president haja captat la idea de la tradició musical d’Alboraia”, ha assegurat per la seua banda l’alcalde, Miguel Chavarría.

Posteriorment, en una tercera fase, es realitzarà el muntatge de l’instrument. “Les persones que ho han conegut ho recorden amb nostàlgia d’una cosa que va existir, que era interessant per a la cultura musical d’Alboraia i que s’havia perdut”, ha indicat Amparo Navarro, veïna del municipi. Com ella, molts altres habitants de la localitat esperen que sone de nou la melodia de l’orgue, amb una llarga tradició a Alboraia, que també s’emprarà per a recitals, a més de per a actes litúrgics.