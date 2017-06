La Junta Local Lluita contra el Càncer d’Almussafes recapta 388 euros amb el clot solidari

El Club de Golf de la localitat va celebrar el passat dissabte 17 de juny en Foressos Golf un nou campionat els beneficis del qual va destinar a aquesta causa

Almussafes, a 19 de juny de 2017. El Club de Golf d’Almussafes va celebrar el passat dissabte 17 de juny un nou “clot solidari” en el qual va aconseguir recaptar 388 per a l’Associació Espanyola Lluita contra el Càncer. La presidenta de la Junta Local Lluita contra el Càncer de la localitat, Adela Lladosa, agraeix el suport de l’entitat i del seu president, José Soria.

Els veïns de la localitat d’Almussafes continuen mostrant-se molt solidaris amb la lluita contra el càncer amb l’organització d’activitats els beneficis de les quals es destinen a la recerca d’aquesta malaltia. El passat dissabte 17 de juny, el Club de Golf de la localitat va dur a terme en les instal·lacions de Foressos Golf, lloc en el qual desenvolupa habitualment les seues iniciatives, un nou campionat benèfic en el qual va aconseguir recaptar 388 euros per a aquesta entitat.

Les donacions realitzades per empreses i comerços, set en total, així com les dels assistents a l’esdeveniment van permetre aconseguir aquesta xifra. L’empresa Foressos Golf, per la seua banda, va lliurar als representants de l’entitat benèfica una ajuda de 150 euros.

Agraïm la col·laboració dels comerços, que són els que ens han permés obtenir aquesta quantitat tan necessària per a continuar fent realitat la investigació oncològica”, explica la presidenta de la Junta Local Lluita contra el Càncer d’Almussafes, Adela Lladosa, qui també té paraules d’agraïment per al president del Club de Golf, José Soria, “sempre disposat a mobilitzar als seus socis per a tirar-nos una mà”.