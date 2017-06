SanitatSolsUna: “Los sindicatos que dicen defender a los trabajadores de La Ribera apoyan las oposiciones para tirarles de sus puestos cuanto antes”

La asociación alerta sobre las declaraciones de Luis Lozano (FeSPUGT) que dice textualmente que los profesionales de La Ribera “están un poco colgados” y que “más pronto que tarde tendrán que ir pasando procesos selectivos porque no han pasado ninguno”

Alzira, 19 de junio de 2017.- SanitatSolsUna, la asociación de profesionales y ciudadanos que defiende el modelo Alzira, ha alertado hoy sobre “la estrategia de engaño y confusión que la mayoría de los sindicatos lleva meses aplicando en su política de desinformación a los trabajadores del área de salud de La Ribera”.

“Los sindicatos que dicen defender a los trabajadores de La Ribera apoyan la convocatoria de oposiciones para tirarles de sus puestos cuanto antes”, han señalado desde la asociación. SanitatSolsUna ya alertó, nada más constituirse como asociación, que los sindicatos y la Conselleria de Sanidad se aliarán para prescindir de los trabajadores laborales actuales y mirar hacia hacia otro lado”, han señalado. “Hoy tenemos una prueba más en la entrevista que el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Luis Lozano, ha concedido a un importante medio digital, donde aunque cuestiona la figura del indefinido no fijo que plantea la Conselleria -“los laborales indefinidos no fijos tienen que serlo mediante una sentencia judicial”- deja claro que los trabajadores del área de salud de La Ribera tendrán que opositar sí o sí”.

“Los indefinidos no fijos de Ribera Salud, más pronto que tarde, tendrán que ir pasando sus procesos selectivos porque no han pasado ninguno”, señala Lozano en la entrevista de Valencia Plaza. Desde la asociación que defiende el modelo Alzira se ha destacado, además, la “contundencia” con la que el líder de los servicios públicos de UGT ha cues- tionado la figura del indefinido no fijo que la consellera Carmen Montón anunció, de palabra, para los trabajadores de La Ribera (hasta la fecha, no lo ha puesto por escrito), recordándole la legislación laboral: “Esta figura se usa para puestos de los que la administración abusa, por ejemplo, con concatenaciones de contrato para los que ya ha habido sentencia europea.

Cuando estos trabajadores han ido a los juzgados, la justicia les ha dado la razón por ser su contrato un fraude de ley y les convierte en laborales indefinidos, pero no pueden ser fijos porque no han superado una prueba selectiva. Por lo tanto se quedan ahí en tanto en cuanto se convoque una prueba, no para ellos sino para su plaza, y quien gana la plaza se queda con ella”, asegura Lozano en la citada entrevista. Y va más allá. Preguntado sobre la promesa de la consellera de mantener a los actuales trabajadores “hasta que se jubilen”, el líder sindical de la UGT asegura que, en el mejor de los casos, “los trabajadores tendrán unas limitaciones, no podrán moverse de su plaza y la administración tendrá que ir con convocando las plazas”.

No sólo esto. Además, SanitatSolsUna advierte que incluso la antigüedad de los profesionales que actualmente trabajan en La Ribera se cuestiona de cara a su futuro laboral. Y lo reconoce el propio Lozano. “Otra cosa será ver si se les reconoce la antigüedad o no”, asegura en la entrevista de Valencia Plaza. Por todo ello, la asociación que defiende el modelo Alzira y el gran trabajo realizado por sus profesionales ha vuelto a hacer un llamamiento a todos los trabajadores del departamento de salud de La Ribera “para que entre todos paremos el despropósito que es la reversión que planea la Conselleria para el Hospital de La Ribera y que supondrá la pérdida de más de 1.500 puestos de trabajo y, previsiblemente, la desaparición de importantes especialidades”.