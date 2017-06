L’Ajuntament d’Alzira es reuneix amb la Generalitat per a optar a la nova convocatòria dels Fons FEDER

Alzira, 22 de juny del 2017. L’alcalde d’Alzira, Diego Gomez, el regidor de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus, Ivan Martínez, i la directora d’IDEA (Iniciativa per al Desenvolupament Econòmic d’Alzira), Carmen Herrero, s’han reunit amb el Conseller de Hisenda de la Generalitat Valenciana, Vicent Soler, i tècnics de la Conselleria d’Economia i Model Econòmic amb l’objectiu d’impulsar el pla estratègic ‘Alzira Avança’ per a optar a la convocatòria dels FEDER (Fons Europeus de Desenvolupament Econòmic Regional).

L’Ajuntament d’Alzira participarà en aquesta nova convocatòria per al 2017 per a les DUSI (estratègies per a un Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrador) dels municipis amb més de 20.000 habitants. L’estratègia ‘Alzira Avança’ es va elaborar amb la implicació de tots els departaments de l’Ajuntament, va ser sotmés als consells municipals on estan entitats i associacions de la nostra ciutat, a més d’una campanya d’informació a la ciutadania.

‘Alzira Avança’ contà amb la unanimitat del ple de la corporació i sol·licitava, fins 2022, més de 4 milions d’euros (amb un finançament del 50% dels fons europeus FEDER). En aquesta estratègia es contempla la regeneració de les zones més deprimides de la ciutat, una aposta per un model urbanístic més sostenible (amb la peatonalització i carrils bici) i de modernització de l’ajuntament. Per primera volta, l’Ajuntament d’Alzira ha pogut elaborar un Pla Estratègic que ordena les inversions i les accions a emprendre per a aconseguir un desenvolupament urbà realment sostenible, que anem a tractar de completar per a optar a fons de finançament de les diverses administracions.