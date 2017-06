L’alcalde d’Almussafes, membre del consell rector de la Xarxa Valenciana de ciutats innovadores

Toni González va assistir, dimarts passat 20 de juny, a la primera reunió de la Xarxa, celebrada a Vila-real

Durant la trobada, es va començar a dissenyar el projecte pilot que l’ens presentarà davant de la futura Agència Valenciana per la Innovació

Almussafes, a 22 de juny de 2017. El president de l’executiu d’Almussafes, Toni González, es va desplaçar, dimarts passat 20 de juny, fins a Vila-real per a assistir a la primera reunió del consell rector de la Xarxa Valenciana de Ciutats per la Innovació. La trobada, presidida pel munícip vila-realense, José Benlloch, a qui se li va atorgar recentment la màxima representació de l’ens autonòmic, també va comptar amb la participació del primer edil d’Alcoi, Antonio Francés; així com el tinent d’alcalde de la capital de l’Alcoià, Manuel Gomicia; i el regidor responsable de l’àrea de Promoció Econòmica d’Ontinyent, Pablo Úbeda.

L’objectiu d’esta primera cita dels membres del consell rector es va centrar a assentar les bases del treball en la xarxa i començar a dissenyar el projecte pilot que l’ens presentarà davant de la futura Agència Valenciana per la Innovació. “L’establiment de posicions comunes en esta matèria és essencial per a continuar promovent i consolidant la innovació com a eix del desenrotllament en la nostra Comunitat, ara comptem amb un Consell que també aposta per l’economia el coneixement», va asseverar Benlloch.

Per la seua banda, González va incidir en la necessitat de consolidar un ecosistema innovador en els municipis i en l’autonomia, “per la qual cosa estem sumant esforços i treballant sobre una gran varietat de qüestions en esta arrancada de la xarxa valenciana que confiem siga productiva per a tots”

De fet, una de les iniciatives abordades durant la trobada va ser el disseny d’un projecte pilot a desenrotllar en una de les ciutats integrades en la xarxa per a la seua implantació posterior en la resta de municipis de la mateixa, dirigida a introduir fórmules noves per a millorar la gestió de l’Administració, la relació d’esta amb els ciutadans i l’enfortiment del teixit econòmic local.