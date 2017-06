Un banc pintat amb els colors de l’arc de Sant Martí commemora el Dia de l’Orgull Gai a Alzira

Alzira, 28 de juny de 2017.- El Dia Internacional de l’Orgull LGBT que es commemora el dimecres 28 de juny té enguany a Alzira un element identificatiu per tal d’adherir-se a la dita celebració. Un banc de l’avinguda Luis Suñer, el primer enfront de la plaça del Mercat, ha sigut pintat amb els colors de l’arc de Sant Martí.

“Hem de donar passos endavant cap a la tolerància i la igualtat dels gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals, per tal de recordar els que han lluitat i lluiten per la igualtat, la diversitat i el respecte. Volem amb este gest donar un pas endavant per a aconseguir una societat més justa”, ha manifestat Fernando Pascual, regidor de Gestió Urbanística i Serveis Públics, i per això un dels elements del mobiliari urbà de la nostra ciutat lluirà els colors de la bandera del moviment LGTB”.

Fent història darrere de les banderes, de les carrosses, de les plataformes, esta celebració té com a finalitat la visibilitat del col•lectiu LGTB. La primera manifestació en què es clamava per l’orgull homosexual, celebrada a Nova York (EUA) el 28 de juny de 1970, va ser una protesta: commemorava els esdeveniments d’un any abans, quan una batuda de la policia en un pub del barri de Greenwich Village (el Stonewall Inn), repel•lida pels propietaris, es va saldar amb nombrosos detinguts i protestes a la porta que es van prolongar setmanes.

El significat dels colors de la bandera, simbolitzen els diferents aspectes de vida LGBT: rosat: la sexualitat; roig: la sensualitat; taronja: la salut; groc: el sol; verd: la naturalesa; blau: l’art; indi: l’harmonia; i púrpura: l’esperit.