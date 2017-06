La bandera de l’orgull gai ondeja en el balcó de l’Ajuntament d’Almussafes

Per primera vegada, la institució local pren esta iniciativa, coincidint amb el Dia Internacional de l’Orgull LGBT

La regidora de Polítiques d’Igualtat, Davinia Calatayud, ha penjat la insígnia a primeres hores del matí

Almussafes, a 28 de juny de 2017. El Consistori d’Almussafes ha contractat a una firma de consultoria especialitzada en matèria d’Igualtat de Gènere, Participació Ciutadana i Transparència Pública per a la redacció del Pla Municipal d’Igualtat d’Almussafes.

Encara que el pla d’acció i les diferents estratègies d’actuació del mateix encara s’estan perfilant, el compromís de l’executiu local amb la igualtat ha portat este mateix matí a l’edil delegada de Polítiques d’Igualtat, Davinia Calatayud, a actuar en pro de la igualtat, coincidint amb el Dia Internacional de l’Orgull Gai. “Des de les institucions públiques hem de treballar pels drets i la visibilitat d’este col•lectiu i també per la dignitat intrínseca que tot ser humà posseïx i que no deu veure’s afectada per la seua conducta o orientació sexual”, ha destacat.

La bandera, tot un símbol que insta a la tolerància i la igualtat del col•lectiu de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals, presidirà el balcó de la Casa Consistorial durant tota la jornada de hui dimecres 28 de juny.