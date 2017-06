L’Ajuntament de l’Alcúdia per la igualtat i els drets del col·lectiu LGTB

El plenari aprova per unanimitat una moció on es fica de manifest la necessitat d’avançar i protegir la diversitat sexual.

L’Ajuntament de l’Alcúdia va aprovar, al plenari d’ahir, una moció presentada de manera conjunta per tots els grups municipals (Compromís per l’Alcúdia, PS-PV PSOE i PP) en la que es demana el desenvolupament de polítiques públiques i la implementació de serveis que asseguren la igualtat efectiva de totes les persones, amb independència de la seua orientació sexual i identitat de gènere.

I és que, tal i com s’explica al text de la moció, malgrat el progressiu reconeixement dels drets de les persones LGTB, hui en dia, la diversitat sexual segueix sent víctima d’una brutal intolerància i discriminació sofrida, en diferents formes i manifestacions, per lesbianes, gais, bisexuals, transexuals i intersexuals.

En aquest context, la moció fica de manifest que les institucions, i en concret els Ajuntaments com a espais més propers a la ciutadania, han de jugar un paper clau per tal de garantir la igualtat legal, social i de fet entre totes les persones, normalitzant així al col·lectiu LGTB i sent un referent d’integració i lluita contra la discriminació.

Així, l’Ajuntament de l’Alcúdia es compromet a realitzar programes i projectes d’atenció, informació, formació i sensibilització per tal d’erradicar qualsevol tipus d’homofòbia, alhora que col·laborar en l’educació i sensibilització social per tal de reconeixer la igualtat real dels drets de totes les persones independentment de la seua orientació sexual i/o identitat de gènere.

Per altra banda, a la moció s’insta al Govern Central i al Govern Autonòmic perquè elaboren lleis contra l’LGTBfòbia i per la igualtat efectiva i no discriminació, a la Conselleria de Sanitat i al Ministeri de Sanitat perquè es dirigisquen a l’OMS i a la resta d’organismes internacionals per tal de que s’elimine la patologia trans i, per últim, també es demana al Govern Central que canvie la política exterior amb els Estats que persegueixen a les persones per la seua orientació sexual i identitat o expressió de gènere.