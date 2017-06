L’Escola de Teatre Tarumba Jove, patrocinada per la Regidoria d’Educació, oferix una mostra del treball realitzat durant el curs en la Casa de la Cultura

Alzira, 28 de juny de 2017.- La Casa de la Cultura d’Alzira acull el dijous 6 de juliol a les 20.00 hores la presentació de l’Escola de Teatre Tarumba Jove. Els alumnes del Curs d’Iniciació oferiran una mostra del treball realitzat des d’octubre; en concret, interpretaran diverses històries curtes en les quals han hagut d’enfrontar-se amb personatges molt dispars, estudiar-los i donar-los vida. En eixe procés han hagut d’aplicar tot allò treballat al llarg del curs: la importància de l’espai, el protagonisme corporal, el gest, la veu, l’energia, la concentració i unes nocions bàsiques sobre improvisació.

L’Escola de Teatre, creada per la Tarumba, està patrocinada per la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament i arreplega l’experiència de trenta anys de teatre desenvolupada en l’IES Rei En Jaume per José Antonio Martínez, qui dirigeix l’ Escola. Quan es va iniciar a l’octubre, es van formar dos grups; un d’aprofundiment, amb alumnes que ja tenien experiència teatral, i un altre, el que ara es presenta, d’iniciació, integrat per adolescents que experimentaven la pràctica escènica per primera vegada. Tant uns com altres han estat treballant des del primer moment en l’IES Josep Mª Parra, qui col•labora també en el projecte. “És important patrocinar iniciatives com esta que fomenten l’aprenentatge de la interpretació, una faceta més dins del camp educatiu”, ha declarat el regidor de l’àrea Pepe Grau.

L’alumnat del Curs d’Aprofundiment es troba preparant Estem fins als…!, un text emblemàtic del director de l’Escola publicat per Edicions Bromera, amb el qual es va presentar per primera vegada el grup Suc de Teatre ja fa vint anys, i amb el qual es van realitzar cinquanta representacions. L’estrena està prevista per a novembre. A partir d’ aquesta, oferirà diverses actuacions per als escolars d’Alzira.

Este projecte de la Tarumba pretén oferir als joves de la localitat una alternativa d’oci i de formació artística i humana. La pràctica teatral és una activitat inigualable des del punt de vista pedagògic, terapèutic, d’integració social i de motivació: desperta en els adolescents la creativitat i la fantasia; els educa com a ciutadans i com a éssers crítics en el seu món; els acostuma a treballar en equip; fomenta l’adquisició de destreses i habilitats expressives; afavoreix situacions que permeten l’expressió de les emocions, dels sentiments i de les idees i opinions; els ajuda a desinhibir-se i adquirir autoestima… Però és que, a més, el seu treball, desenvolupat al llarg del curs, pot ser mostrat als altres, convertint-se per açò en caixa de ressonància i atracció de tots quants els envolten (companys, amics, família, etc.) “Fer teatre”, en definitiva, no per a convertir-se en actors (que també), sinó, fonamentalment, per a comprendre i conèixer d’una manera global a l’ésser humà, dotat de cos, ment i emocions, i en relació afectiva i intel•lectual amb els altres.