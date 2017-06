L’Ajuntament d’Almussafes invertix més de 12.000€ en beques d’esportistes este 2017

Enguany s’han concedit un total de 12.140 euros del pressupost per a becar els esportistes d’alt rendiment i als jóvens esportistes locals

El consistori municipal va rendir ahir dimarts 27 de juny tribut als tretze jóvens esportistes almussafenses més destacats del moment

Almussafes, a 28 de juny de 2017. La sala de plens de la Casa Consistorial va reunir ahir dimarts 27 de juny, a partir de les 18 h., als esportistes jóvens d’Almussafes més destacats del panorama actual. Durant l’acte, l’alcalde i el regidor d’Esports els van entregar sengles diplomes en reconeixement i agraïment al seu esforç i van incidir en el compromís de l’equip de govern amb l’esport. De fet, el consistori municipal ha destinat la quantia de 5.641€ en beques a huit jóvens esportistes i 6.500€ per als cinc de la categoria d’alt rendiment.

L’esport almussafense contínua sumant podis tant nacionals com internacionals, fruit del suport que l’Ajuntament d’Almussafes brinda als esportistes, a través de subvencions als clubs, inversions en infraestructures de primer nivell i beques directes per a aquells atletes que han despuntat durant la temporada. Precisament, durant la vesprada d’ahir dimarts 27 de juny, el consistori municipal va voler visibilitzar encara més este suport directe als esportistes amb la celebració d’un acte públic dedicat a reconéixer la labor exercida per estos jóvens que porten el nom d’Almussafes en les principals competicions.

Durant el mateix, es va homenatjar a un total de 13 esportistes, dels quals cinc han rebut la beca de per a esportistes elit i huit la destinada a jóvens esportistes. A més, l’alcalde, Toni González, i el regidor d’Esports, Pau Bosch, els van fer entrega d’un diploma en reconeixement a la seua trajectòria. “Invertir en esport és invertir en educació i en cultura”, va ressaltar el president de l’executiu durant l’acte, que va reunir també familiars dels esportistes congregats.

Per la seua banda, l’edil delegat d’Esports va aprofitar per a felicitar els esportistes becats i va ressaltar la rellevància d’una iniciativa pública amb què l’ajuntament visibilitza els mèrits aconseguits per tots ells.

Beques a jóvens esportistes

En primer lloc, es va presentar els huit jóvens que enguany han rebut la beca per a jóvens esportistes, per als que l’Ajuntament ha destinat enguany 5.641 €. En este apartat, es va destacar l’esforç de noms com els d’Aaron Polanco, que en 2015 va aconseguir el sext lloc en el Campionat Júnior FIM CEV Repsol de Velocitat en la Categoria de Moto 3, Frank Núñez, actual campió en l’autonòmic de Pointfight, David Climent medalla d’or en la modalitat Light-Contact de la Comunitat Valenciana, o Ruth Rodríguez, primera classificada en el Trofeu de Federació en la fase provincial en la disciplina de cércols i maces.

Van completar la llista Ferrán Rodrigo, que va obtindre una quarta posició en el campionat de tir amb arc Absolut d’Espanya per equips mixtos, junt amb la seua companya Nerea López i Teresa Garulo, una altra gimnasta que va aconseguir ser primera classificada en el Trofeu de la Federació en fase autonòmica en la modalitat de corda i pilota.

I finalment, Àngel Albuixech, jove ciclista que va obtindre el quart lloc en l’autonòmic en la categoria Infantil i Damián Asins que va aconseguir la medalla d’or en l’Autonòmic de Pointfighting.

Beques per a esportistes d’alt rendiment

Esta segona convocatòria de les beques dedicades a esportistes d’alt rendiment, unes ajudes valorades en conjunt en 6.500€, s’han concedit a cinc destacats esportistes d’elit per a contribuir al desenrotllament de la seua trajectòria, en molts casos amb projecció internacional. Nerea López ha sigut una d’elles. Este 2016 ha aconseguit alçar-se com a campiona absoluta d’Espanya de tir amb arc. Junt amb ella, han rebut este important reconeixement públic i suport econòmic María Di Girolamo, que va aconseguir alçar-se com segona classificada en la Fase Final del Campionat d’Espanya el passat 2016.

Una altra de les esportistes becades ha sigut Sandra Vayá, una altra reconeguda gimnasta que ha aconseguit el passe al Campionat d’Espanya 2017; Laura Mendez que va aconseguir una segona posició en la carrera de 5 quilòmetres a Alemanya; i Luis de la Vega, campió autonòmic “d’escala i corda” en la primera categoria