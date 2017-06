IDEA inicia la programació de cursos del CAMPUS SAPS (servei de formació gratuïta en línia)

Alzira, 29 de juny del 2017. El proper 5 de juliol comencen els primers dels cursos del CAMPUS_SAPS ALZIRA d’Introducció a Calc, en el qual es treballarà el programari lliure de fulls de càlcul_CALC, i el curs d’Introducció a Internet. Els cursos, de 15 hores, són totalment gratuïts i es realitzaran de forma presencial en la sala Multimèdia de les instal•lacions d’IDEA, en horari de matí de dilluns a divendres.

La formació en línea començarà el proper 5 de juliol i continuarà amb la programació dels següents cursos:

• Introducció a navegadors. Inici el 24 de juliol

• Introducció al correu electrònic. Inici el 17 de juliol

• Introducció a Writer. Inici el 2 d’agost

• Usuari mitjà d’Internet. Inici el 2 d’agost

Segons Ivan Martínez, regidor de l’àrea: “la formació és una eina fonamental en la inserció en el mercat laboral i per a desenvolupar l’itinerari professional, per açò des d’IDEA i l’Ajuntament hem fet una aposta per donar oportunitats i millorar la capacitació de la ciutadania, també en noves tecnologies de forma totalment gratuïta. Amb el CAMPUS_SAPS oferim a la ciutadania cursos en línia bàsics de navegació per Internet i ferramentes ofimàtiques bàsiques.”

Recordem que l’Ajuntament d’Alzira a través de la regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus i IDEA, ha signat un conveni de col•laboració amb la conselleria de Modernització, Tecnologies de la Informació i Comunicació per a què l’Ajuntament tinga un campus en el portal GVA SAPS, que permet oferir aquests cursos on line, i som de les primeres entitats municipals a desenvolupar-lo.

Les persones interessades poden inscriure’s enviant un correu a formacion.idea@alzira.es o cridant al telèfon 962455101.