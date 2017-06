Mostra evolutiva 700 anys a la Pobla Llarga

La Pobla Llarga, 29 de juny de 2017.- El dissabte 1 de juliol, amb motiu de la celebració del 700 aniversari de la fundació de la Pobla Llarga, l’Ajuntament ha organitzat una mostra per a mostrar a tots els visitants el patrimoni cultural i local així com molts productes tradicionals valencians.

Al llarg de tot el dia es realitzaran tallers per al menuts sobre com fer menjadors per a aus i també com poder fer sabó a casa. Hi haurà exposicions de bicicletes antigues gràcies a l’associació ABICVAL, de motos i cotxes antics (de mà del poblatà Paco “el mecànic”) i de sis panels elaborats pel cronista oficial adjunt, Joan Català, sobre la història de la Pobla Llarga.

La mostra d’oficis artesans durant tot el dia al carrer Major, ens mostrarà diversos tallers com el de ferrer, el d’embogar, el granerer, cisteller, de com fer Seda, alfarers, afilador, picapedres, socarrats, escultor de fusta i de fer ciris. També es podrà veure l’espardenya més gran del món i hi haurà una taberna valenciana.

Les animacions al carrer va a ser una constant al llarg del dissabte i es podran veure microteatres preparats especialment per aquesta mostra sobre “El metge D. Ricardo Reig” i “El Senyor de la Pobla”, així com l’espectacle “la Invasió de la Pobla”.

El remat d’aquest dia tan intens serà a càrrec de Eugeni Alemany que presentarà a tots els presents, el documental dirigit per ell “700 i per molts anys”.