L’Ajuntament d’Alzira informa sobre les actuacions de prevenció d’incendis en la Murta i en la resta del terme fins el 2018

• El Pla de Prevenció d’Incendis del Paratge Natural Municipal de la Murta i la Casella és una de les principals iniciatives

Alzira, 29 de juny de 2017.– La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Alzira, mitjançant els tècnics del departament, ha elaborat un informe sobre les actuacions que s’han portat a terme en matèria de prevenció d’incendis, de les iniciatives que hi ha en marxa i les que s’iniciaran en breu.

Es tracta d’una planificació, en col•laboració amb altres administracions, a curt, mitjà i llarg termini, i no sols en l’entorn de la Murta, sinó en la totalitat del Paratge natural Municipal, que inclou La Murta, La Casella, i també s’aborda la resta del terme municipal, on hi ha altres espais de valor, urbanitzacions i disseminats amb risc d’incendi.

La Regidoria ha fet una tasca informativa periòdica mitjançant les reunions del Consell del Paratge Natural Municipal, amb representació de l’Associació “Amics de La Murta”, qui al•ludia recentment a la “passivitat municipal” respecte a un possible incendi en La Murta i la falta del pla de prevenció d’incendis per al dit espai natural. En dites reunions del Consell, s’ha vingut informant els membres de la redacció, des del mes de març, del Pla de Prevenció d’Incendis del Paratge Natural Municipal de la Murta i la Casella, subvencionat per la Diputació de València.

El treball s’acaba d’entregar a l’Ajuntament per a la seua revisió tècnica abans del debat en el Consell del Paratge i a la seua posterior aprovació per l’Ajuntament d’Alzira. Este document marca l’estratègia d’actuacions a realitzar en el paratge natural de la Murta i la Casella, amb un cronograma d’actuacions en coherència amb allò que s’ha indicat en el dit text.

A més, este estiu es van a realitzar jornades formatives en cada Urbanització (Respirall, San Bernat, Santa Marina, El Racó, Valletes de Bru i Valletes de Gall). S’ha contractat un servici d’assessorament a Urbanitzacions i propietaris de vivendes forestals personalitzat, per a explicar-los que mesures de prevenció que han de realitzar en les seues parcel•les perquè un incendi forestal els afecte el mínim possible.

També, per a millora de la seguretat dels bombers, van a instal•lar-se senyals informatives dels vials d’accés i d’eixida d’estes Urbanitzacions, amb càrrec a la Regidoria de Medi Ambient, i també es preveu la realització d’un simulacre.

Indicar, a més, que esta mateixa setmana ha començat el taller d’Ocupació “T’Avalem” que, amb duració d’un any (fins a Juny de 2018), té previst formar a 10 persones com a peons forestals, estant previst que realitzen les tasques previstes de formació (desbrossament i selvicultura preventiva d’incendis), en la Murta, la Casella i La Muntanyeta, tot això d’acord amb allò que s’ha indicat en l’esmentat Pla de Prevenció.

D’altra banda, al juliol comencen les brigades del Servef, que entre d’altres, faran tasques en matèria de prevenció d’incendis; neteja de límits, retirada de pedres de les pistes o retirada de residus en el paratge natural de La Murta i la Casella.

Respecte a les pistes de la Murta, s’estan redactant els projectes de reparació ja que van ser greument afectades per les pluges de desembre de 2016. Al febrer de 2017 es va sol•licitar una subvenció a l’Agència d’Emergències de la Generalitat Valenciana que a hores d’ara no s’ha resolt.

En matèria de personal, hem planificat un reforç del departament mitjançant contractacions subvencionades. Pel que fa a l’aprofitament i conservació del medi natural, està prevista la incorporació d’un Tècnic Mitjà que dirigirà una brigada especialitzada en les tasques de selvicultura i prevenció d’incendis. També es dotarà al servei d’un Grau en Enginyeria Forestal i del Medi Natural, amb tasques de direcció i realització d’actuacions de selvicultura marcades al Pla de Prevenció d’incendis.

La finalitat de l’Ajuntament és treballar per tal de previndre els incendis forestals, perquè la prevenció és la millor defensa. Alzira té 4.000 hectàrees de zona forestal, amb densitat elevada de vegetació, per això aquestes mesures són prioritàries per a la Regidoria de Medi Ambient i per a tot l’Equip de Govern, i no cal oblidar que la tasca ha de ser prèviament planificada per personal expert.