L’Ajuntament d’Almussafes complimenta la Reina de les Festes 2017

La visita institucional a María Gil Soldevilla es va celebrar ahir dijous dia 29

A l’acte van assistir representants de totes les forces polítiques locals

Almussafes, a 30 de juny de 2017. Com establix la tradició, l’Ajuntament d’Almussafes ha obsequiat a la màxima representant de les festes locals d’enguany amb un detall en agraïment al compromís que ha adquirit amb la ciutadania i que mantindrà durant tot un any en l’exercici del seu càrrec. Després de la seua elecció per sorteig, celebrada el passat mes de maig, Marí Gil Soldevilla serà proclamada oficialment Reina de les Festes d’Almussafes, divendres que ve dia 7 en un acte públic que serà seguit en directe per més de mil veïns i que comptarà amb un Musical com a colofó de la festa.

Durant la vesprada d’ahir dijous 29 de juny, la corporació municipal va celebrar la tradicional visita oficial al domicili de la Reina de les Festes d’Almussafes 2017, María Gil, per a agrair-li a ella i a la seua família el seu compromís amb la localitat i fer-li entrega d’un detall en nom de tot l’Ajuntament.

A l’acte van assistir l’Alcalde, Toni González, el Regidor de Festes, Andrés López, i representants de les tres forces polítiques municipals. La jove, presentada per l’Associació Valenciana d’Il•lusionisme, serà proclamada oficialment Reina de les Festes divendres que ve 7 de juliol en el pati del col•legi Almassaf durant un acte públic en què l’acompanyaran les tres dames de la seua Cort d’Honor i que comptarà també amb la representació de l’espectacle “Frecuencia Musical”, un recorregut artístic i visual de les cançons més famoses de la nostra ràdio de l’última dècada, amb una combinació de balls, veus en directe i una espectacular posada en escena.