Mesbahi i Lledó s’imposen en els XV Premis Vicent Andrés Estellés de Benimodo

Benimodo, 30 de juny de 2017.Ja es coneixen els guanyadors i les guanyadores dels XV Premis Vicent Andrés Estellés de Benimodo. En la modalitat de poesia s’ha imposat Hasnae Mesbahi amb el seu treball titulat “Paraules Internes”, mentre ha quedat segona Ana Iborra Oltra amb “Olímpia”. És tercer Sergi Moyano Hurtado amb “Mural de la memòria”.

El jurat proposa, a més, la publicació dels treballs de poesia presentats per Bouchra Laknani, amb “AAAii mama”; Adrián Ferrer Lafarga, amb “Benimodo el Blanc”; i Irene Martínez Alegre, amb “Revolució”. Per la seua part, en la modalitat de narrativa els primer premi ha sigut per a Daphne Lledó Monfort, amb l’obra “28 de setembre”, el segon per a Sergi Moyano Hurtado per “Com a afició, recordar” i el tercer per a Enric Espí Bardisa amb l’obra “Les aventures de Feliu el Covard”. També, el jurat proposa, a més, a l’Ajuntament de Benimodo, la publicació dels treballs de narrativa curta presentats per Lydia Fandos Clausi, amb “Taules”; Anaiss Navarrete Pedro, amb “Potser ara ho entenc tot”; Jaime Vendrell Sales, amb “En la nostra memòria”; i Hafsa Souri, amb “La història del meu hijab”. La gal•la de lliurament dels premis es celebrarà a principis de setembre.

Els guanyadors en les dues modalitats s’emporten 400 euros, mentre els segons classificats s’embutxaquen 250 i els tercers 150 euros. Els participants podien presentar un màxim d’un treball per cadascuna de les modalitats de poesia i narrativa curta i les obres devien estar escrites en valencià i havien de ser originals i inèdites. Hi podien prendre part tots els alumnes de Segon Cicle d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius dels instituts de la Ribera, ja que els premis tenen com objectiu promoure i fomentar l’ús del valencià, així com estimular la creativitat literària amb la pràctica de l’escriptura entre els estudiants.

Amb aquesta nova convocatòria, els premis adquireixen estabilitat i donen continuïtat a un certamen literari instaurat l’any 1987 per iniciativa de la Regidoria de Cultura, i que després d’un parèntesi d’uns anys, va estar novament convocat en 2014 amb gran èxit de participació i de qualitat de treballs, els millors dels quals van veure la llum en forma de llibre. Aquests premis s’han convertit en un dels principals concursos literaris de la Ribera en valencià i en un referent cultural de primer ordre, els quals gaudeixen d’una llarga tradició a Benimodo i d’una reconeguda trajectòria a la comarca riberenca.