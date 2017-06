L’EOI de Cullera oferirà el B2 d’anglés el curs vinent

L’ajuntament inicia una campanya per a fomentar la matriculació i convida al sector turístic a formar els seus professionals en idiomes estrangers

CULLERA. 30-06-17. L’aulari de l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) de Cullera oferirà per al curs vinent el nivell B2 d’anglés, una de les demandes de l’alumnat del centre que ara es veu complida.

Així ho ha anunciat hui la primera tinent d’alcalde delegada d’Educació, Sílvia Roca, qui després d’haver mantingut contactes amb els responsables de l’EOI de Gandia —de la qual depén Cullera— i amb la inspecció educativa s’ha mostrat «molt satisfeta» perquè finalment els estudiants no hauran de marxar fora del municipi per a cursar l’avançat d’anglés.

Cullera ampliarà així la seua oferta en l’idioma més demandat i està a l’espera de conéixer els detalls de la resta de llengües encara que confia a mantindre el francés.

«Per a nosaltres seria molt important que es mantinguera l’oferta d’esta llengua, que tot i que té menor demanda és clau per a una població com la nostra on la majoria del turisme estranger és de procedència francòfona», ha remarcat Roca.

Turistes de Morella o París

En eixa línia, el consistori ha iniciat una campanya incitant a la població a matricular-se en l’EOI. Un dels públics a la qual va dirigida és, precisament, el sector turístic.

Les autoritats municipals volen que les empreses que atenen turistes estiguen ben preparades davant el canvi de paradigma en el qual cada vegada són més els visitants estrangers els que arriben a la ciutat.

«Cal conscienciar el sector del fet que per a oferir una atenció òptima cal saber atendre al client en l’idioma que millor s’entenga, des del valencià fins al francés o l’anglés», explica Roca, «perquè açò li dóna confiança i li facilita les coses».

La regidora d’Educació insistix que açò redunda en benefici del sector empresarial «perquè els obri més portes i oferix oportunitats de negoci». I continua: «Les empreses que ja ho fan estan obtenint bons resultats i creiem que és important que també en els xicotets negocis com ara restaurants o cafeteries estiguen preparats per a rebre i atendre a un turista siga bé de Morella, de París o de Londres».

Roca entén que l’Escola Oficial d’Idiomes local és una eina «que hem d’aprofitar no solament per part dels estudiants o les persones que aprenen llengües per plaer sinó també pels professionals que poden traure-li un bon rendiment».

El procés de preinscripció en l’aulari de Cullera s’iniciarà a partir del 3 de juliol i les persones interessades poden consultar els detalls en http://mestreacasa.gva.es/web/eoigandia o informar-se en el departament d’Educació de la Casa de la Cultura.