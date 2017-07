L’Ajuntament d’Almussafes homenatja al futbolista local Abel Ruiz pels seus triomfs

L’alcalde de la localitat i el regidor d’Esports reben a un dels artífexs de la victòria de la selecció espanyola Sub17 en l’Eurocopa

Familiars i amics acompanyen a l’esportista durant l’acte, celebrat ahir dilluns 3 de juliol en la sala de plenaris de la casa consistorial

Almussafes, a 4 de juliol de 2017. Ahir, dilluns 3 de juliol, l’alcalde d’Almussafes, Toni González, i el regidor d’Esports de la localitat, Pau Bosch, van rebre públicament en un acte oficial celebrat en la sala de plenaris del consistori al futbolista almussafeny Abel Ruiz, que durant aquesta temporada ha aconseguit destacats resultats en el futbol d’elit. Amb la selecció espanyola ha guanyat l’Eurocopa Sub17 i amb el seu equip, el F.C. Barcelona, ha aconseguit l’ascens a Segona Divisió A, entre altres gestes. Els seus pares, germans, avis, tios i cosins van abrigallar al jove durant la recepció, durant la qual va rebre una placa commemorativa en agraïment al seu esforç.

Des de la victòria del seu equip en l’Eurocopa Sub17 de futbol el passat mes de maig, tant Abel Ruiz Ortega com els seus companys de la selecció espanyola de futbol estan rebent nombroses felicitacions i caloroses rebudes per part dels seus respectius llocs d’origen. No obstant açò, i a causa dels seus compromisos futbolístics, fins ara el almussafeny no havia tingut l’oportunitat de recalar en la seua localitat per a convertir-se en protagonista d’un més que merescut homenatge.

Ahir dilluns 3 de juliol, la sala de plenaris de l’edifici de l’Ajuntament d’Almussafes va registrar el ple absolut. Els familiars del jove campió volien ser testimonis de la recepció pública oficial que el consistori municipal li va brindar a un dels ciutadans que més està destacant a nivell esportiu. De fet, a més de l’or en l’Eurocopa Sub17, aquesta temporada ha aconseguit amb el F.C. Barcelona l’ascens a Segona Divisió A, ha sigut campió de la Divisió d’Honor Juvenil i ha quedat entre els quatre primers equips en la UEFA Youth League.

Tots aquests assoliments, als quals cal sumar l’haver sigut el màxim golejador en la citada Eurocopa, no podien quedar-se sense el seu corresponent tribut. Per aquest motiu, durant l’acte, l’alcalde, Toni González, i el regidor d’Esports, Pau Bosch, li van fer lliurament a l’homenatjat d’una placa commemorativa en nom de tot el poble d’Almussafes “en agraïment al seu esforç, lluita i tenacitat per aconseguir aquestes metes a l’abast de només uns pocs”, explica el primer edil. “Cal posar en valor i reconèixer aquestes fites, que són fruit de posar el treball a la disposició del talent, ell és la prova que la constància i l’obstinació són factors clau per a aconseguir els objectius que ens proposem”, destaca Pau Bosch.

El jove, que es va mostrar emocionat per les paraules que li van traslladar durant la recepció i que va portar amb si a l’acte la medalla d’or que li acredita com un dels guanyadors de l’Eurocopa, va agrair el suport brindat per la localitat sota l’atenta mirada dels seus pares, els qui durant aquests anys l’han acompanyat en el seu meteòric ascens dins de l’esport d’elit, “on segur que encara li queda molt de camí per recórrer”, pronostica l’alcalde.