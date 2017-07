L’alcalde d’Almussafes assisteix a la seua primera reunió com a membre de la Comissió de Seguiment de Ford

La trobada, presidida pel president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, es va celebrar el passat dijous 29 de juny

Aquest grup de treball es va crear en 2016 amb l’objectiu de tractar assumptes relacionats amb la factoria automobilística

Almussafes, a 5 de juliol de 2017. La Comissió Permanent de Seguiment de Ford, integrada per alts càrrecs de la Generalitat Valenciana i de la multinacional nord-americana, ja ha incorporat oficialment a l’alcalde d’Almussafes, Toni González. El passat divendres 29 de juny, el primer edil de la localitat va participar per primera vegada en aquestes trobades, amb las quals es persegueix generar un fòrum de debat estable en el qual tractar aspectes de rellevància per al futur de l’empresa i de totes les companyies situades en el parc industrial en el qual opera. A la reunió va acudir el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, el conseller d’Economia Sostenible, Rafa Climent, i el Director de Fabricació de Ford Espanya, Dionisio Campos, entre altres destacades autoritats.

El passat divendres 23 de juny, el primer edil d’Almussafes, Toni González, es va reunir amb el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, per a tractar temes sobre economia i indústria. A l’eixida de la trobada, es va anunciar que el president de la corporació municipal entrava a formar part de la Comissió de Seguiment de Ford i just una setmana després, el passat dijous 29, assistia a la seua primera reunió com a membre actiu d’aquest col·lectiu en el qual està representada l’administració autonòmica, l’Ajuntament d’Almussafes i la multinacional dedicada al sector de l’automòbil.

Aquesta comissió es va crear a mitjan 2016 amb l’objectiu d’establir un fòrum en el qual tractar assumptes relacionats amb la companyia, sobretot en matèria d’inversions en infraestructures i formació. Ara, després d’un any de marxa, s’incorpora a l’equip la màxima autoritat municipal perquè siguen tingudes en compte les opinions i suggeriments de l’equip de govern a l’hora de prendre decisions i de sol·licitar a altres instàncies la posada en marca de les iniciatives que permeten el creixement del sector industrial valencià, que té un dels seus majors exponents en els polígons industrials situats a Almussafes.

Concretament, en aquesta primera reunió de Toni González van estar presents el mateix cap del Consell, Ximo Puig, el conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, i el Director de Fabricació de Ford Espanya, Dionisio Campos, entre altres personalitats

En aquestes sessions, que es convoquen de manera periòdica, es tracten assumptes de gran rellevància per al sector industrial com són el corredor mediterrani, la mobilitat intel·ligent, la reducció de l’emissió de gasos i la millora de la mobilitat en les ciutats.