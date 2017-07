Els participants en el programa “La Ribera Impulsa” es formen gràcies a ADECCO

La companyia de recursos humans, amb seu en el polígon industrial d’Almussafes, va impartir el dimarts 4 de juliol un taller organitzat per l’ADL del municipi

El curs s’emmarca en el programa d’activitats d’aquesta iniciativa de la Mancomunitat de la Ribera Baixa, que fomenta la cerca d’ocupació des d’un punt de vista innovador

Almussafes, a 6 de juliol de 2017. El passat dimarts 4 de juliol, els participants en el programa “La Ribera Impulsa” amb seu a Almussafes, Sueca i la Pobla Llarga van assistir a un taller en la sala de conferències del Centre Cultural d’Almussafes en la qual dos responsables de la delegació d’ADECCO situada en el Polígon Industrial Juan Carlos I els van explicar aspectes importants a tenir en compte durant el procés de cerca de treball. Entre altres assumptes, van donar les claus per a redactar un bon currículum vitae i per a enfrontar-se satisfactòriament a una entrevista. El projecte “La Ribera Impulsa”, que a Almussafes coordina l’ADL, es va iniciar el passat 15 de maig i està previst que finalitze el pròxim 30 setembre, temps durant el qual els participants estan aprenent qüestions relacionades amb la psicologia, la marca personal o les xarxes socials per a millorar la seua ocupabilitat.

El programa “La Ribera Impulsa”, el nou projecte promogut per la Mancomunitat de la Ribera Baixa a través del Consorci de la Ribera amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de les persones en atur de la comarca i fomentar el emprenedoria social, continua endavant amb el programa de sessions establert. El passat dimarts 4 de juliol al matí, es va dur a terme en la sala de conferències del Centre Cultural d’Almussafes una activitat complementària en la qual la directora de la Delegació d’ADECCO Almussafes, Núria Castellar, i la consultora de serveis Merche Garrigues, van impartir una conferència sobre com afrontar amb majors garanties d’èxit el procés de cerca d’ocupació i sobre formació, un dels àmbits als quals es dedica aquesta ETT, a més de col•laborar amb altres empreses en la gestió i tramitació de contractes de treball.

“Els participants en aquest programa estan rebent durant les sessions una informació rellevant que sens dubte contribuirà a millorar les seues possibilitats de trobar ocupació, perquè es tracta de qüestions molt pràctiques i impartides per professionals experts en la selecció de personal que coneixen molt bé com es duu a terme tot el procés”, destaca l’alcalde d’Almussafes i regidor d’Ocupació, Toni González.

Durant el taller, al que van assistir els 10 participants de “La Ribera Impulsa” amb seu a Almussafes i també els inscrits en els grups que desenvolupen el mateix programa en les localitats de Sueca i La Pobla Llarga, les representants d’Adecco van analitzar els perfils laborals més demandats actualment per les empreses situades en els polígons industrials de la localitat, van enumerar els punts clau que els aspirants han de tenir en compte en el seu Curriculum Vitae i en l’entrevista i, finalment, van enumerar el catàleg de cursos formatius que imparteix la companyia en la seua seu del Parc Juan Carlos I del municipi. Tal com van assenyalar durant la seua intervenció les coordinadores de la sessió, en la delegació de l’empresa situada a Almussafes ofereixen estudis relacionats amb la qualitat, el ‘manufaturing’ i la prevenció de riscos laborals, entre altres aspectes.

Durant aquest mes de juliol, ADECCO té previst cridar als participants en el programa per a realitzar-los una entrevista personal amb l’objectiu d’incorporar el seu perfil professional a la seua base de dades.

Projecte “La Ribera Impulsa”

La primera edició de “La Ribera Impulsa” amb seu a Almussafes, coordinada per l’Agència de Desenvolupament local de la població, es va inaugurar el passat 15 de maig i està previst que finalitze el pròxim 30 setembre. Durant aquests quatre mesos i mig, el grup, caracteritzat principalment per la seua heterogeneïtat, està participant en diverses sessions individuals i col•lectives amb experts en nombroses matèries, com la psicologia, la marca personal o les xarxes socials, amb l’objectiu de potenciar l’economia social i millorar la seua ocupabilitat. Per a garantir que el programa s’imparteix amb les millors garanties d’èxit, el consistori municipal almussafeny posa a la seua disposició un aula equipada amb mobiliari, deu ordinadors, un despatx, telèfon i connexió a Internet.