L’Escola d’Estiu d’Almussafes crea un manual per a promoure la conservació dels parcs

Entre el 21 de juny i el 29 de juliol, els 72 participants visiten les zones verdes del municipi per a conèixer la tipologia i característiques de la seua vegetació

La iniciativa se centra enguany en la tècnica aprenentatge-servei, amb la qual els participants aprenen mentre actuen davant necessitats reals del seu entorn

Almussafes, a 6 de juliol de 2017. Setanta-dos xiquets i xiquetes d’Almussafes estan participant aquest mes de juliol en l’Escola d’Estiu organitzada per l’Ajuntament d’Almussafes, que aquesta edició porta per títol “Els nostres parcs” i durant la qual els xiquets estan visitant les zones verdes de la localitat per a conèixer la seua vegetació i rebre informació sobre la importància de mantenir netes aquestes àrees i de conservar el medi ambient. Amb les dades que extraguen, està prevista l’elaboració d’una guia amb rutes culturals pels parcs. Juntament amb aquestes excursions, els participants també aprofiten per a traslladar-se fins a les Piscines Municipals per a gaudir d’aquesta infraestructura.

L’Escola d’Estiu promoguda per l’Ajuntament d’Almussafes està implementant enguany un nou projecte amb el qual pretén donar a conèixer als 72 xiquets inscrits l’entorn natural dels parcs de la localitat perquè aprenguen a diferenciar els diferents tipus de vegetació, així com les seues característiques i funcions. A través de la visita als diferents espais, la Regidoria de Joventut busca que els més xicotets valoren la importància i funció de les zones verdes del nucli urbà i creen un esperit crític sobre la necessitat de cuidar i millorar l’estat del medi ambient.

“Enguany hem volgut fer un pas més i apostar pel medi ambient per a conscienciar sobre aquesta qüestió i fer-ho d’una forma dinàmica i atractiva” assenyala la regidora de Joventut, Davinia Calatayud, qui recorda que “es tracta d’un àmbit amb el qual l’equip de govern municipal està molt sensibilitzat i prova d’açò és la campanya “Almussafes Net”, que recentment vam posar en marxa”.

Per a aconseguir-ho, està implementant una nova tècnica denominada Aprenentatge-Servei, una pràctica en la qual els participants aprenen mentre actuen davant d’unes necessitats reals amb la intenció de millorar-les. “Amb aquest mètode”, indiquen des del departament municipal de Joventut, “els assistents identifiquen en el seu entorn més pròxim una situació i es comprometen amb la posada en marxa de mesures reals, amb el que aconseguim que el projecte es convertisca en solidari, comunitari i de responsabilitat, posant en joc coneixements, habilitats, actituds i valors que permeten millorar la realitat”.

Cada dia, entre les 9 i les 13:30 hores, encara que els seus progenitors poden portar-los a les 9 i arreplegar-los fins a les 14 hores, els monitors posen a la disposició dels xiquets un complet programa d’activitats que combina la temàtica triada per a l’edició, en aquest cas els parcs, amb activitats esportives. Els parcs Pontet, Sagrari, Pinar, Constitució, Poliesportiu, El Rabal, Les Eres i el Jardí de la Torre estan acollint les diferents dinàmiques matutines i després de l’esmorzar van alternant les visites a la Piscines Municipals amb els jocs d’aigua, amb els quals es pretén suportar les altes temperatures típiques de l’estiu. Està previst que el pròxim divendres 28 de juliol se celebre una gran festa conclusiva i la clausura oficial d’aquesta edició i que l’endemà, el dissabte 29, es porte a terme una activitat assemblea per a avaluar al costat dels participants el resultat d’aquesta experiència.

Manual de parcs

Les excursions a les zones verdes estan constituint tot un procés de recerca per als participants. En cadascun dels espais, els xiquets van anotant el nom de les diferents espècies vegetals que van trobant-se, material que posteriorment servirà per a la creació d’un manual amb contingut mediambiental que incorporarà també una ruta cultural pels parcs. “La nostra intenció és que els joves almussafenys valoren la importància de disposar de zones d’oci en condicions, amb la seua corresponent vegetació, equipament i netes, perquè aprenguen a respectar-les i a utilitzar-les de forma responsable”, recalca Calatayud.